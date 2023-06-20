مصرع وإصابة 5 أشخاص في تصادم بالإسماعيلية.. تفاصيل

استقبلت مستشفى الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية جثث 4 أشخاص وشخص مصاب في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أتوبيس 26 راكبًا بطريق 36 الحربي اتجاه القصاصين أبو صوير، وتم نقل 3 مصابين آخرين إلى مستشفي أبو خليفة بمحافظة الإسماعلية، وتم التحفظ علي الجثث بمشرحة مستشفى الصالحية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصاب.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الصالحية الجديدة باستقبال كل من "محمد ا ي" 45 سنة و"هالة ر م" و"محمد ع ع" 22 سنة و"عبد الله ش ع" جميعهم "جثث هامدة" وتم التحفظ علي الجثث بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة كما إستقبلت المستشفي "ايمان ح ا" 42 سنة مصابة ما بعد الارتجاج وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أتوبيس 26 راكبا بطريق 36 الحربي اتجاه القصاصين ابو صوير وتم نقل 3 مصابين آخرين إلى مستشفى أبو خليفة بمحافظة الاسماعلية وتم التحفظ علي الجثث بمشرحة مستشفي الصالحية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصاب وتحرير محضر بالواقعة.