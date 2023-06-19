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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم ثاني جلسات محاكمة المتهمة بقتل صغيرها بالشرقية

صدى البلد

تستأنف اليوم محاكمة المتهمة بقتل طفلها في الشرقية وتقطيع أجزاء من جسده وطهو بعض منها وتناولها وسط إجراءات أمنية مشددة.

كانت الام المتهمة بقتل ابنها اكدت علي اسمها وسنها ومحل اقامتها وقيامها بارتكاب فعلتها علي النحو المبين في التحقيقات في اولي جلسات محاكمتها وأوضحت أنها كانت تعمل بمصنع فول سوداني وتتقاضي راتب ٧٠ جنيها في اليوم وتتلقي مرتبها كل اسبوع مشيرة إلي حصولها علي الطلاق من زوجها بعد أن رفعت عليه قضية طلاق.

وعن سبب ارتكابها الواقعة قالت المتهمة انها لم تشعر بما فعلت وإنها معمول لها عمل وهو ما جعلها ترتكب فعلتها وإنها نادمة ندما شديد ستظل طول عمرها تشعر به.

وكانت هيئة المحكمة قد قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة السيدة المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته إلى جلسة اليوم الاثنين ، للمرافعة وسماع شهود الإثبات في القضية.

وكان محيط محكمة جنايات الزقازيق شهد تشديدات أمنية مكثفة تزامنا مع أولى جلسات محاكمة سيدة فاقوس المتهمة بقتل طفلها البالغ من العمر خمس سنوات وتقطيع جثته إلى أشلاء، بإحدى قري مركز شرطة فاقوس.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا يفيد ورود بلاغا بقيام ام بالتخلص من نجلها وتقطيع أجزاء من جسده وطهو بعض منها وتناولها أجزاء من الجسد وتم ضبط الأم وتحرير محضر بالواقعة.

ومن جانبها فقد أدلت الأم المتهمة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق حيث اعترفت بقيامها بضرب نجلها عدت ضربات متتالية علي رأسه حتي سقط أرضا ثما قامت بإحضار سكين من داخل المطبخ وقامت بنحر عنقه وسحبت الجثة الي داخل الحمام وقامت بتقطيع أجزاء من جسده وفصل اللحم عن العظام أعقبها قيامها بتكسير العظام.

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وأضافت الأم انها قامت بوضع أجزاء من الجسد في إناء من الألومنيوم وقامت بإشعار البابور عليه ووضعت داخل الإناء أجزاء من الجسد وطهتها وتناولت أجزاء منها وما تبقي من الجسد قامت بوضعه داخل جردل لإخفاء جريمتها .

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