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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل مع موتوسيكل بالشرقية

صدى البلد

أصيب شخصين بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بانحاء الجسد فيما لقي ثالث مصرعه إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل مع موتوسيكل بطريق ابو كبير – كفر صقر أمام مصنع قها  وتم نقل المصابين الي مستشفي ابو كبير وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم والتحفظ علي الججثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ابو كبير بإستقبال كلا من "مصطفي م ا" 19 سنة مقيم كفر صقر مصابا بسحجات بالساعد الايمن و"عبد الرحمن ا ف" 25 سنة مقيم كفر الشيخ مصابا بصدمة نفسية وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم كما تم إستقبال "السيد ص م" 25 سنة "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع شخص في حادث تصادم سيارة ملاكي وربع نقل بالشرقية

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة نقل مع موتوسيكل بطريق ابو كبير – كفر صقر أمام مصنع قها  وتم نقل المصابين الي مستشفي ابو كبير وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم والتحفظ علي الججثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

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