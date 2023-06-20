أطعمة للأطفال تحسن الرؤية وتقضي على الضبابية.. تعرف عليها

الاهتمام بعيون أطفالك من الأشياء المهمة ، لأن العين من أكثر أعضاء الجسم حساسية وتتأثر بأقل الاشياء.

وقد يتعرض الطفل لضعف في عدسة العين ويصاب بالإعتام ويري الأشياء ضبابية، وتكون لديه الرؤية غير واضحة.

وهناك بعض الأطعمة التي تحسن صحة عين الطفل، وتحميه من الاعتام نرصد بعضها في هذا التقرير وفقا لموقع HealthDayNews

أطعمة تساعد على تحسين صحة العين وإبطاء تغيم العدسات المصاحبة لإعتام عدسة العين..

السبانخ

تستخدم لعلاج لإعتام عدسة العين ، حيث تحتوي على مستويات عالية من المغذيات النباتية، والتي يمكن أن تعكس الضرر الناجم عن الإجهاد التأكسدي والجذور الحرة في العين ، من خلال تحييد هذه الآثار السلبية للجذور الحرة ومنع ترسب البروتين، يمكن أن تحافظ السبانخ على رؤية الطفل واضحة.

الثوم

هو واحد من أكثر الأطعمة تنوعاً وفائدة. يعد الثوم غنياً بمركبات الأليسين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية للغاية، إلى جانب كونه عاملاً مضاداً للفطريات والبكتيريا. ويساعد على التحكم في جهاز المناعة ويقلل من الإجهاد التأكسدي في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك في العين، وبالتالي تأخير أو حتى عكس تطور إعتام عدسة العين.

القمح

ربطت الأبحاث القمح بتقليل إعتام عدسة العين للعديد من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الرؤية لغناها بالعديد من مضادات الأكسدة الأخرى فيه.

اللوز

اللوز مصدر غني لأحماض أوميغا 3 الدهنية والمركبات العضوية القوية الأخرى التي تساعد على تحسين الصحة العامة والوقاية من الالتهابات في الجسم، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

الجزر

الجزر غني باليتا كاروتين وفيتامين أ، وكلاهما يحسن صحة العين بشكل مباشر. يحتوي الجزر أيضاً على مضادات الأكسدة، مثل اللوتين، التي تقلل من الإجهاد التأكسدي في العين وتمنع ترسب البروتين. يمكن أن يساعد الجزر أيضاً في إبطاء ظهور التنكس البقعي والحفاظ على صحة العين لدى الطفل .

الشاي الأخضر

يمكن للشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة أن يساعد في تحسين حالة إعتام عدسة العين من خلال تحييد الجذور الحرة وإبطاء الإجهاد التأكسدي في العين، يمكن أن يؤدي تناول الشاي الأخضر بانتظام إلى إبقاء عين الطفل أكثر صحة لسنوات.