السجن المشدد 3 سنوات لشخص لحيازته 34 قطعة حشيش بأسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط ، شخص بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنية لحيازته 34 قطعة حشيش بقد الاتجار بمركز أبنوب.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد مختار الاحمداوي و عماد فؤاد بشاي الرئيسان بالمحكمة وأمانة سر خميس محمود عبد المحسن.

تعود وقائع القضية 1611 لسنة 2023 جنايات أبنوب إلى ورود معلومات للنقيب محمد رمضان الحاوي معاون مباحث مركز شرطة أبنوب بقيام " شريف . ع . أ " مقيم قرية عرب العوامر بالاتجار في المواد المخدرة .

وبتقنين الإجراءات قاد النقيب محمد رمضان الحاوي معاون مباحث مركز شرطة أبنوب قوة من الشرطة السريين مستقلين سيارة أجرة ميكروباص لمكان تواجد المتهم وتمكنت القوة من ضبطه وعثر بحوزته على حقيبة وعثر بداخلها على 5 شريط لعقار التامول المخدر بكل شريط 10 أقراص وكذلك علبة سجائر بداخلها 34 قطعة حشيش مخدر وكذلك سلاح ابيض ، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار .