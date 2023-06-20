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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على شخصين بالقاهرة لقيامهما بالتنقيب عن الآثار

المتهمان
المتهمان

 تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط شخصين حال قيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو قيام شخصين مقيمان بدائرة القسم بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنهما بدائرة القسم ، تم استهداف العقار ، وأمكن ضبطهما، حال قيامهما بأعمال التنقيب عن الآثار بالعقار محل الواقعة وعُثر بداخله على حفرة بقطر 2 متر وعمق 15 متر ، وأدوات الحفر والتنقيب ، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الاثار أعمال الحفر أعمال التنقيب الحفر والتنقيب عن الآثار التنقيب عن الاثار مباحث القاهرة

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