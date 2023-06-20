جلسة لحسم مصيره.. شوبير: غضب في الأهلي من حسين الشحات

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات مفاوضات النادي الأهلي مع حسين الشحات، نجم الفريق لتجديد عقده.

وقال شوبير ، عبر برنامجه الإذعي “مع شوبير”:" اليوم ستكون هناك جلسة بين أمير توفيق وحسين الشحات، وقد تكون الجلسة الأخيرة أو قبل الأخيرة بشأن التجديد".

وأضاف: " الأهلي بدأ يغضب لأنه يريد رد من حسين الشحات وكل طلباته مجابة باستثناء بند المشاركة وحتى هذا الأمر أيضا فيه مرونة من جانب الأهلي".

وتابع: " الأهلي وافق على المبلغ الذي طلبه حسين الشحات، وجلسة اليوم قد تشهد موافقة حسين الشحات على التجديد أو الرحيل وهنا سيشكره الأهلي".

وينتهي عقد حسين الشحات مع الأهلي بنهاية الشهر الجاري، ويحق للاعب الانضمام مجانا لأي نادٍ في الموسم المقبل، دون الرجوع لإدارة ناديه.

وتبلغ القيمة التسويقية لنجم الأهلي حسين الشحات 700 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.