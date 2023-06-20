سعادة بين طلاب الثانوية بجنوب سيناء لسهولة أسئلة مادة اللغة الأجنبية الثانية

أعرب طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة بمحافظة جنوب سيناء، عن سعادتهم بسهولة أسئلة امتحانات مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وقال الطلاب بلجنة مدرسة الأمل الرسمية للغات بمدينة طور سيناء، إن أسئلة امتحانات اللغة الألمانية والفرنسية جاءت في مستوى الطالب المتوسط، مؤكدين أنها تعد تعويض لما حدث في امتحانات مادة اللغة العربية.

وأعربت الطالبات بلجنة مدرسة الزهور الثانوية بمدينة طور سيناء، عن سعادتهم من سهولة أسئلة امتحانات اللغة الفرنسية والألمانية، قائلين " الحمد لله سهلة، ومناسبة للوقت، مقارنة بأسئلة امتحانات اللغة العربية".

وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، أنه لم يجري رصد أي مخالفات ، أو حالات غش داخل اللجان، كما لم تتلقى الغرفة أي شكاوى بشأن الامتحانات.

وأدى اليوم الأحد، 1199 طالب وطالبة بجنوب سيناء، الامتحانات في مادة اللغة الأجنبية الثانية " الألمانية، الفرنسية" على مدار ساعتين بداية من الساعة 9 وحتى الساعة 11 صباحًا، داخل 8 لجان بمدن طور سيناء، شرم الشيخ، أبورديس، أبوزنيمة، رأس سدر ، دهب، ونويبع، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب الامتحان يوم الأحد المقبل في مواد الكيمياء للشعبة العلوم والرياضة، والجغرافيا للشعبة الأدبية، وتستمر امتحانات الشهادة الثانوية العامة حتى يوم الخميس الموافق 13 يونيو المقبل.



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