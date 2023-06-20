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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة يمينية.. البرلمان الفنلندي يصوت لصالح بيتيري أوربو رئيسا للوزراء

رئيس وزراء فنلندا
رئيس وزراء فنلندا الجديد بيتيري أوربو

صوت البرلمان الفنلندي المنتخب حديثًا اليوم الثلاثاء لصالح زعيم حزب الائتلاف الوطني بيتيري أوربو ليصبح رئيسًا للوزراء ، مما أدى إلى تشكيل حكومة يمينية وإنهاء حكم النائبة الاشتراكية الديموقراطية سانا مارين.

ويقود أوربو ائتلافًا من حزب المؤتمر الوطني المحافظ ، والقوميين الفنلنديين ، وحزب الشعب السويدي الناطق بالأقلية ، والديمقراطيين المسيحيين ، الذين فازوا معًا بأغلبية المقاعد البرلمانية في انتخابات 2 أبريل، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وستتولى وزيرة المالية الجديدة ريكا بيورا ، منصب رئيسة حزب الفنلنديين المتشككين في الاتحاد الأوروبي ، بينما ستصبح نائبة زعيم حزب المؤتمر الوطني إيلينا فالتونين وزيرة للخارجية عندما تتولى الحكومة مهامها في وقت لاحق من اليوم.

وقام  أوربو بحملة على وعد بتخفيض عجز ميزانية الحكومة عن طريق خفض الإنفاق مع خفض الضرائب أيضًا والسعي إلى تعزيز خلق فرص العمل في القطاع الخاص.

ويغير التحالف الجديد أيضًا سياسة الهجرة إلى اليمين ، بهدف خفض حصص اللاجئين ، ورفع مستوى تأشيرات العمل ، وجعل حصول الأجانب على الجنسية ، من الأولويات الرئيسية للحزب الفنلندي.

الاتحاد الأوروبي البرلمان الفنلندي التصويت الديموقراطية القطاع الخاص حزب الائتلاف الوطني

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