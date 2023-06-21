معدلات البطالة وإنشاء منطقة صناعية جديدة.. البرلمان يبحث سبل دعم القطاعات الإنتاجية

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود ، ثلاث اجتماعات اليوم الاربعاء لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب .

وتناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم النائب محمد الجبلاوي، بشأن عدم استثناء مصانع الأسمنت الأبيض من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2021 الخاص بإلزام مصانع الأسمنت باستخدام مادة (RDF) في مزج الطاقة بما يهدد هذه الصناعة.

كما تناقش اللجنة أيضا خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عبدالسميع الشامي، بشأن استغلال المنطقة الصناعية بالوزارية بالمحلة الكبرى لإنشاء منطقة تجهيز (مصابغ) تخدم مصانع المحلة وسمنود.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الفتاح محمد الشحات، بشأن إنشاء منطقة صناعية بالظهير الصحراوي بمركز أبو تشت بمحافظة قنا حيث إن مركز أبو تشت هو الأعلى في معدلات البطالة على مستوى الجمهورية.