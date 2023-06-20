تداول 43 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 43000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 540 شاحنة و140 سيارة ، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 331 شاحنة و133سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 39000 طن بضائع ، 209 شاحنات و7 سيارات.

وتغادر ميناء سفاجا اليوم السفينة Cano وعلى متنها 33 الف طن فوسفات متجهة الى الهند والسفينتان الحرية 2 وأمل ، فيما استقبل الميناء أمس السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1400 طن بضائع و149 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وآيلة ، بينما تغادر ميناء بورتوفيق السفينتان درة و Sea wave1 متجهتين الى جدة .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1597 راكبا بموانئها .

