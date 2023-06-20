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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 43 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 43000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 540 شاحنة و140 سيارة ، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 331 شاحنة و133سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 39000 طن بضائع ، 209 شاحنات و7 سيارات. 

وتغادر ميناء سفاجا اليوم السفينة Cano وعلى متنها 33 الف طن فوسفات متجهة الى الهند والسفينتان الحرية 2 وأمل ، فيما استقبل الميناء أمس السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1400 طن بضائع و149 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وآيلة ، بينما تغادر ميناء بورتوفيق السفينتان درة و Sea wave1 متجهتين الى جدة . 

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1597 راكبا بموانئها .
 

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