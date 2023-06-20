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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تويتر يطرح ميزة حصرية لمشتركي Blue.. إليك طريقة الاستخدام

Twitter
Twitter

 

أطلقت منصة التدوينات القصيرة "تويتر" مؤخرًا ميزة جديدة تسمى "Highlights" والتي تتيح للمستخدمين عرض تغريداتهم المفضلة في ملفهم الشخصي في علامة تبويب خاصة بها. 

وفقا لتقرير موقع gizchina هذه الميزة حصرية لمشتركي “تويتر بلو” Twitter Blue الذين يدفعون اشتراكات شهرية ويحصلون في المقابل على حزمة من الخصائص الإضافية مع علامة التوثيق. أعاد "إيلون ماسك"، مالك تويتر، تغريد منشور من حساب يحمل اسم Dogedesigner يعلن فيها أن "علامة التبويب Highlights" أصبحت مفعلة على منصة التواصل الاجتماعي.

Twitter 

ليس من المستغرب أن هذه الميزة متاحة فقط لمستخدمي Twitter Blue خاصة وأن سياسة رجل الأعمال إيلون ماسك تتجه نحو زيادة الربحية بكل الطرق الممكنة، وبالتالي من غير المتوقع إصدار أي ميزة جديدة بدون مقابل، خاصة وأنها طريقة جيدة لجذب مشتركين جدد في تويتر بلو.

 إذا كنت لا تدفع مقابل علامة التوثيق، فيمكن أن تكون الميزات الإضافية مثل إعادة تحرير التغريدة وعدد الحروف المتاح للتغريدة الواحدة دافع قوي للاشتراك، في كلتا الحالتين ، سيكسب Twitter المزيد من المال ويحافظ على استمرار وبقاء الشركة. 

ميزة Highlights هي أحدث إضافة تقدم مع Twitter Blue. تتيح هذه الميزة للمستخدمين حفظ تغريداتهم المفضلة في علامة تبويب مختلفة ، تسمى "Highlights" ، أي أبرز التغريدات المهمة وسيتم عرضها بشكل منفصل في ملفهم الشخصي. 

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 يمكن للمستخدمين تفعيل هذه الميزة والبدء في استخدام الهايلايت وإبراز تغريداتهم المفضلة باتباع الخطوات التالية:

  1. ابحث عن التغريدة التي تريد إبرازها في ملفك الشخصي.
  2. ابحث عن النقاط الثلاث الموجودة في الزاوية اليمنى العليا من التغريدة.
  3. انقر على النقاط الثلاث لتكشف عن قائمة الخيارات المتاحة.
  4. من القائمة ، حدد "إضافة / إزالة من العناصر المميزة" ‘Add/remove from highlights
  5. سيتم الآن عرض التغريدة في علامة التبويب "النقاط البارزة" في ملفك الشخصي على تويتر
تويتر Blue Highlights علامة تبويب Twitter Blue تويتر بلو إيلون ماسك

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