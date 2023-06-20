تويتر يطرح ميزة حصرية لمشتركي Blue.. إليك طريقة الاستخدام

أطلقت منصة التدوينات القصيرة "تويتر" مؤخرًا ميزة جديدة تسمى "Highlights" والتي تتيح للمستخدمين عرض تغريداتهم المفضلة في ملفهم الشخصي في علامة تبويب خاصة بها.

وفقا لتقرير موقع gizchina هذه الميزة حصرية لمشتركي “تويتر بلو” Twitter Blue الذين يدفعون اشتراكات شهرية ويحصلون في المقابل على حزمة من الخصائص الإضافية مع علامة التوثيق. أعاد "إيلون ماسك"، مالك تويتر، تغريد منشور من حساب يحمل اسم Dogedesigner يعلن فيها أن "علامة التبويب Highlights" أصبحت مفعلة على منصة التواصل الاجتماعي.

Twitter

ليس من المستغرب أن هذه الميزة متاحة فقط لمستخدمي Twitter Blue خاصة وأن سياسة رجل الأعمال إيلون ماسك تتجه نحو زيادة الربحية بكل الطرق الممكنة، وبالتالي من غير المتوقع إصدار أي ميزة جديدة بدون مقابل، خاصة وأنها طريقة جيدة لجذب مشتركين جدد في تويتر بلو.

إذا كنت لا تدفع مقابل علامة التوثيق، فيمكن أن تكون الميزات الإضافية مثل إعادة تحرير التغريدة وعدد الحروف المتاح للتغريدة الواحدة دافع قوي للاشتراك، في كلتا الحالتين ، سيكسب Twitter المزيد من المال ويحافظ على استمرار وبقاء الشركة.

ميزة Highlights هي أحدث إضافة تقدم مع Twitter Blue. تتيح هذه الميزة للمستخدمين حفظ تغريداتهم المفضلة في علامة تبويب مختلفة ، تسمى "Highlights" ، أي أبرز التغريدات المهمة وسيتم عرضها بشكل منفصل في ملفهم الشخصي.

يمكن للمستخدمين تفعيل هذه الميزة والبدء في استخدام الهايلايت وإبراز تغريداتهم المفضلة باتباع الخطوات التالية: