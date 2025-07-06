مجمع نيقية.. مؤتمر لمركز الأرشيدياكون حبيب جرجس بإيبارشية بنها وقويسنا

عقد مركز القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس للدراسات الكنسية التابع لإيبارشية بنها وقويسنا، مؤتمرًا للاحتفال بمرور ١٧ قرنًا على انعقاد مجمع نيقية سنة ٣٢٥م، والذي حمل شعار "مجمع نيقية - ١٧ قرن"، وذلك بمقر المركز بكنيسة السيدة العذراء الأثرية بكفر عبده، مركز قويسنا، بحضور نيافة الأنبا مكسيموس مطران الإيبارشية ومدير المركز.

شارك في المؤتمر إلى جانب نيافته، صاحبا النيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية ووكيل الكلية الإكليركية اللاهوتية بالأنبا رويس، والأنبا ثاوفيلس أسقف إيبارشية منفلوط وأستاذ الباترولوجي بالكليات والمعاهد اللاهوتية.

أهمية العقيدة

بدأ المؤتمر بصلاة القداس الإلهي، حيث ألقى نيافة الأنبا مكسيموس عظة القداس تحت عنوان "أهمية العقيدة"، وتضمن المؤتمر مُحاضرتين رئيسيتين؛ الأولى كانت بعنوان "ضد الأريوسيين" والتي ألقاها نيافة الأنبا ثاوفيلس، بينما ألقى نيافة الأنبا مكاري المحاضرة الثانية بعنوان "ما قبل نيقية". كما تم تكريم الأوائل الذين اجتازوا "كورس اللاهوت المقارن ١" الذي عُقد خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، واختتم المؤتمر بتوزيع الهدايا التذكارية على جميع الحاضرين.

قام أصحاب النيافة خلال اليوم بزيارة معالم الكنيسة، بما في ذلك: الكنيسة الأثرية، مزار الأنبا برسوم الأسقف العام، وآباء الكنيسة المتنيحين، ومتحف مقتنيات الكنيسة الأثرية، بالإضافة إلى كاتدرائية الآباء السواح وكنيسة الشهيد موريس وكنيسة القديس لعازر حبيب الرب وكنيسة الثلاث فلاحين، حيث تجدر الإشارة إلى أن الكنيسة كانت مسقط رأس المتنيح مثلث الرحمات الأنبا برسوم الأسقف العام، وكذلك المتنيح القمص ميخائيل إبراهيم، الذي تمت سيامته قساً عليها وترقيته إلى درجة القمصية بعد عام واحد من سيامته.

يأتي هذا في إطار احتفالات الكنيسة بمرور ۱۷ قرن على انعقاد مجمع نيقيه المسكوني، تنفيذا لتوصية المجمع المقدس في جلسته الأخيرة.