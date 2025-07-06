سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الأحد 6 يوليو 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري .. شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارا على مدار معاملات اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في البنوك، ليسجل سعره داخل البنك المركزي الآن نحو 49.28 جنيه للشراء، 49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 49.31 جنيه للشراء، 49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار حالةً من الاستقرار في بنك الإسكندرية الآن اليوم عند 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في المصرف المتحد

استقر سعر الدولار في مصر الآن داخل المصرف المتحد الآن عند 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار الآن في مصر داخل بنك قناة السويس نحو 49.31 جنيه للشراء، 49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

ثبت سعر الدولار في مصر الآن داخل البنك التجاري الدولي عند 49.31 جنيه للشراء، 49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بركة

بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الأحد، داخل بنك البركة نحو 49.28 جنيه للشراء، 49.38 جنيه للبيع.