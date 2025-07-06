سايبها دايما على ربنا | إدوارد: بحب السيما أول فيلم قدمته في حياتي

استضاف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc" اليوم الأحد، الفنان إدوارد، في سهرة فنية مميزة.

وقال الفنان إدوارد: "درست الموسيقى وهي عشقى الأول، سايبها دائما على ربنا واشتغلت مع والدي في السياحة، وكل خطوة كنت بعملها؛ سايبها زي ما تمشي، و"بحب السيما" أول فيلم قدمته في حياتي مع الفنان الكبير محمود حميدة.

وواصل الفنان إدوارد، قدمت مسرحية في المدرسة اسمها "موت بائع جوال"، للفنان الراحل خالد صالح، والفنان خالد الصاوي، وما كانوش لسه مثلوا من الأساس".

ويحل إدوارد ضيفًا في الحلقة، بمشاركة عدد من الوجوه الفنية الشابة والعلامات الموسيقية المعروفة، في أجواء تجمع بين العائلة والفن والطرب الأصيل.