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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إدوارد: قعدت 14 سنة علشان أعمل أول فيلم.. واشتغلت مع والدي في السياحة

ادوارد
ادوارد
عادل نصار

استضاف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc" اليوم الأحد، الفنان إدوارد في سهرة فنية مميزة.

أكد الفنان إدوارد، أن مشواره الفني بدأ مبكرًا من خلال حبّه للتمثيل قبل الغناء، مشيرًا إلى أنه واجه تحديات كبيرة في بداياته، لكنه دائمًا كان يردد: "سيبها على ربنا".

وقال إدوارد: "اشتغلت فترة كبيرة مع والدي في مجال السياحة، لكن التمثيل كان حلمي من زمان من وأنا صغير حتى قبل ما أغني"، موضحًا أنه انتظر 14 عامًا حتى جاءته الفرصة لتقديم أول أعماله السينمائية من خلال فيلم "بحب السيما".

وأضاف: "كان حظي حلو إني أبدأ أول فيلم ليا مع نجوم كبار زي محمود حميدة وليلى علوي، وده كان دافع كبير ليّا في بداية طريقي كممثل".

إدوارد الفنان إدوارد إسعاد يونس ليلى علوي محمود حميدة

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