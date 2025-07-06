إدوارد: قعدت 14 سنة علشان أعمل أول فيلم.. واشتغلت مع والدي في السياحة

استضاف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc" اليوم الأحد، الفنان إدوارد في سهرة فنية مميزة.

أكد الفنان إدوارد، أن مشواره الفني بدأ مبكرًا من خلال حبّه للتمثيل قبل الغناء، مشيرًا إلى أنه واجه تحديات كبيرة في بداياته، لكنه دائمًا كان يردد: "سيبها على ربنا".

وقال إدوارد: "اشتغلت فترة كبيرة مع والدي في مجال السياحة، لكن التمثيل كان حلمي من زمان من وأنا صغير حتى قبل ما أغني"، موضحًا أنه انتظر 14 عامًا حتى جاءته الفرصة لتقديم أول أعماله السينمائية من خلال فيلم "بحب السيما".

وأضاف: "كان حظي حلو إني أبدأ أول فيلم ليا مع نجوم كبار زي محمود حميدة وليلى علوي، وده كان دافع كبير ليّا في بداية طريقي كممثل".