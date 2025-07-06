الهباش: حكومة نتنياهو تحاول شطب الوجود الفلسطيني

قال المستشار محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني إن سياسة حكومة رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتسم بالعنصرية، وذلك خلال حوار تليفزيوني بقناة “القاهرة الإخبارية”.

شطب الوجود الفلسطيني

وأكد على أن حكومة نتنياهو تحاول شطب الوجود الفلسطيني، لافتا إلى أنها حريصة على قتل الفلسطينيين.

منع وقف حرب غزة

وأشار إلى أن واشنطن هي صاحبة قرار وقف حرب غزة، وتستخدم الفيتو لمنع وقف حرب غزة، كما أن إسرائيل تشكل مصلحة سياسية للولايات المتحدة.

التأثير الأكبر على إسرائيل

وأوضح أن واشنطن هي صاحبة التأثير الأكبر على إسرائيل، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يستطيع أن يقول لا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.