عرضه متران فقط !.. تصميم غريب لعقار يثير الجدل على السوشيال ميديا

أثار مقطع فيديو الكثير من الجدل على مواقع التوصل الاجتماعي ليحصل على ملايين المشاهدات على تطبيق تويتر ،وقد ظهر في مقطع الفيديو على تويتر عقار عرضه يشغل مساحة لا تتجاوز 2 متر مربع، ويحتوي على العديد من الغرف والدرج وقد يعيش بداخله العديد من الأشخاص حياة طبيعية .

ويعود سبب بناء تلك البناء بهذه الطريقة إلى صغر المساحة التي كان يمتلكها صاحب المنزل وقد كان يرغب في شراء الأرض المجاورة للمنزل، إلا أنه في المقابل أصحاب الأرض قد رفضوا البيع فقرر صاحب المنزل بناؤه بهذا الشكل الغريب ، مما أثار دهشة الجميع في المنطقة.



على الرغم من أن حجم المنزل قد يبدو صغيرًا للغاية، إلا أنه في المقابل قد يحتوي على عدة غرف ودرج، ويعيش فيه أشخاص بشكل طبيعي ولا يواجهون أي مشاكل في الحياة اليومية.

وقد جاءت أغلب التعليقات على تلك العقار تدور حول التساؤل عن كيفية تمكن سكانه من العيش في مساحة تعد محدودة بهذا الشكل، وعن كيفية مدى تحمل المبنى للعديد من الظروف الجوية المختلفة في السعودية.