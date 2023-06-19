عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عرضه متران فقط !.. تصميم غريب لعقار يثير الجدل على السوشيال ميديا

صدى البلد

أثار مقطع فيديو الكثير من الجدل على مواقع التوصل الاجتماعي ليحصل  على ملايين المشاهدات على تطبيق تويتر ،وقد ظهر في  مقطع الفيديو على تويتر عقار عرضه يشغل  مساحة  لا تتجاوز 2 متر مربع، ويحتوي على العديد من الغرف والدرج وقد يعيش بداخله العديد من الأشخاص حياة طبيعية .

ويعود سبب بناء تلك البناء بهذه الطريقة إلى صغر المساحة التي كان يمتلكها  صاحب المنزل وقد كان يرغب في شراء الأرض المجاورة للمنزل، إلا أنه في المقابل  أصحاب الأرض قد رفضوا البيع فقرر صاحب المنزل  بناؤه بهذا الشكل الغريب ، مما أثار دهشة الجميع في المنطقة.


على الرغم من أن حجم المنزل قد يبدو صغيرًا للغاية، إلا أنه في المقابل قد يحتوي على عدة غرف ودرج، ويعيش فيه أشخاص بشكل طبيعي ولا يواجهون أي مشاكل في الحياة اليومية.

وقد جاءت أغلب التعليقات على تلك العقار تدور حول التساؤل  عن كيفية تمكن سكانه من العيش في مساحة تعد محدودة بهذا الشكل، وعن كيفية مدى تحمل المبنى للعديد من الظروف الجوية المختلفة في السعودية.

مقطع فيديو تويتر الظروف الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنايات طنطا تقضي بإعدام الزوج المتهم بإنهاء حياة عروس طنطا

أول رد فعل من فيفا بشأن احتفال أفشة المحظور

يا فرحة ما تمت| عروض احتراف نجوم الأهلي مهددة بالفشل.. حمدي فتحي والشناوي أبرزهم

بشرى لعشاق الأحمر .. فشل احتراف نجم الأهلي

بيان عاجل لـ مصر بعد إعادة التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات

تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن الآن بعد هبوط الأعلاف 10 آلاف جنيه

الشناوي مُصرّ يمشي | شوبير يكشف مفاجأة قوية عن حارس مرمى الأهلي

الجثة تحت الثلاجة.. تفاصيل جديدة في جريمة قتل طبيب الساحل

موضوعات متعلقة

أم تثير الجدل عبر السوشيال ميديا بفقدانها أكثر من نصف وزنها| شاهد

فيديو لتيك توكر شهير يصارع الموت داخل لعبة مائية يحصد ملايين المشاهدات

تيك توكر شهيرة تلقى حتفها أثناء تشجيع متابعيها على هزيمة السمنة.. شاهد

عاقبه الله في لحظتها..يوتيوبر هندي يسخر من قبور المسلمين وطريقة الدفن|شاهد

هوس الترند.. شاهد عروس تركية تغسل قدم زوجها في حفل الزفاف يثير الجدل

يفقد 165 كيلو من وزنه.. أسمن رجل في العالم يهزم السمنة|تفاصيل

في حادثة مأساوية نادرة| دب ينهي حياة مواطن أمريكي.. اعرف التفاصيل

فيديو لتصرف عفوي لأب مع ابنته أثناء حفل تخرج يثير ضجة بالسوشيال ميديا

ترشيحاتنا

فى قضية عزله بمجلس الدولة .. مرتضى منصور يفجر مفاجأة أمام االمحكمة

أخبار الأهلي .. فشل احتراف عبدالقادر| وأزمة أفشة بالفيفا.. والشناوي يتمسك بالرحيل

التقط له صورًا مخلّة | السجن 15 عامًا لمعتدٍ على صغير بمدينة نصر

الرئاسة الفلسطينية تطالب أمريكا بالتدخل الفوري لوقف مجازر الاحتلال في جنين

دعاء للمريض بالشفاء العاجل في العشر من ذي الحجة .. احرص عليه يوميا

50 فدانًا .. إقامة محطة لإنتاج شتلات قصب السكر في وادى الصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مجسم.. هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بالخطوات وبأقل التكاليف.. طريقة عمل الممبار باحترافية

7 زيوت طبخ صحية للقلب و تحمي من ارتفاع نسبة الكوليسترول| تفاصيل

أم تثير الجدل عبر السوشيال ميديا بفقدانها أكثر من نصف وزنها| شاهد

فيديو

عرضه متران فقط !.. تصميم غريب لعقار يثير الجدل على السوشيال ميديا

«أهلها وقعوا بينهم».. الصلح بين البلوجر سارة محمد وخطيبها الأسبق «فيديوجراف»

يرقص بحي الحسين.. التيك توكر أبو شعر كبير يروج للسياحة في مصر

مشهد خارج تسبب في طلاقي.. غادة إبراهيم تطلق قذائف على الهواء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ