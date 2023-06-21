كيف كان يستعد مفيد فوزي لأداء الحوارات الصحفية والإعلامية؟.. نجلته تكشف التفاصيل

أكدت الكاتبة حنان مفيد فوزي، نجلة الإعلامي الراحل مفيد فوزي، أن كلمة “تسمحلي أسألك” والتي كان يقولها والدي خلال لقاءاته، كانت ملازماني طول العمر كله".

وقالت حنان مفيد فوزي، خلال لقاء لها لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه أنا كنت مع والدي وووالدتي خلال الأعمال التي كانوا يقوموا بها منذ ان كان عمري 10 سنوات، حتى أنه عملت مع والدتي كمذيعة في سن 12 عاما.

وتابعت نجلة الإعلامي الراحل مفيد فوزي، أن أبويا كان بيقفل على نفسه الأوضة ويقول مقدمة كما لو كان الضيف قدامه ويقول الأسئلة والتعليقات بصوت قوي، ووالدتي كانت بتقلد ابويا في البرنامج الغذاعي اللي كانت بتعمله.

تقليد ما كان يقوم به والدي ووالدتي

وأشارت حنان مفيد فوزي إلى أنه خلال عملي الآن أعمل على تقليد ما كان يقوم به والدي ووالدتي في أعمالهم.