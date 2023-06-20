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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضياء رشوان: فرنسا بها 400 ألف جمعية أهلية ومصر بها عشر هذا الرقم

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن المجتمع الأهلي أو الجمعيات الأهلية أو المجتمع المدني هو واحد من أهم أركان المجتمعات الحديثة، إذ يوجد على سبيل المثال في فرنسا حوالي 400 ألف جمعية أهلية، ومصر بها عُشر هذا الرقم، ومن ثم نحتاج أكثر من ذلك.  

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ضياء رشوان: الحوار الوطني توافق على 4 أو 5 قضايا حتى الآن

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ضياء رشوان: "الهيئة الوطنية" هي الجهة المنوط بها الحديث عن انتخابات الرئاسة

 

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن المجتمع الأهلي يقوم ما بين 32 إلى 33% من الخدمة الطبية في مصر، ومن ثم إذا لم توجَد هذه النسبة فذلك سيشكل عبئاً على الدولة وألم على المواطن.

وأكد أن وجود المجتمع الأهلي بفروعه الخدمية والمتنوعة، فالمجتمع الأهلي ليس فقط للأعمال الخيرية ولكن يخلق أيضا وظائف ويعلم الناس ويدربهم ويعالجهم، كما أنه يدافع عن حقوق الناس، ومن ثم تشجيعه أمر واجب ليس للقائمين عليه، ولكن المجتمع الأهلي من الشعب وإلى الشعب يعود.

إكسترا نيوز الإعلامية ريهام السهلي الجمعيات الأهلية الحوار الوطني المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني قناة إكسترا نيوز

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