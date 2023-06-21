«القومي للأجور» يُحدّد موعد صرف الزيادات الجديدة للقطاع الخاص

أكدت الدكتورة حنان نظير، منسق المجلس القومي للأجور، أن قرار رفع الحد الأدنى لـ الأجور بالقطاع الخاص، سيتم تطبيقه بالمرتب الذي هو من آخر شهر يوليو، وأن القطاع الخاص يُشكر على ما يقدمه.

وأوضحت خلال مداخلة على القناة الأولي، أن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، من 2700 جنيه شهريًا إلى 3 آلاف جنيه.

ولفت إلى أن المجلس لم يستقبل طلبات للاستثناء من هذا القرار وليس هناك سماح لأي استثناءات.

وأشارت إلى أن هناك إجراءات مُحددة تتخذها وزارة القوى العاملة، والشكاوى التي وصلت للمجلس القومي للأجور لم تكن كبيرة جدًا وتم حل الإشكاليات سريعًا، ولابد من وجود تعاون من قبل العامل مع الوزارة والمجلس.