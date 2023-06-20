القومي للأجور: القطاع الخاص ملزم بتطبيق الحد الأدنى بقوة القانون.. فيديو

قالت الدكتورة حنان نظير، منسق المجلس القومي للأجور، إن هناك 21 مليون موظف بالقطاع الخاص سيستفيد من قرار رفع الحد الأدنى للأجور، موضحة أن تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور بدأ بالقطاع الحكومي في عام 2022 .

وتابعت حنان نظير، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن 2023 هو العام الثاني الذي يتم فيه تحديد والزام القطاع الخاص برقم محدد للأجور بالقطاع الخاص.

وأشارت منسق المجلس القومي للأجور، إلى أن العام الجاري شهد زيادة مرتين في الأجور مع بداية هذا العام.

وأكدت، أن القطاع الخاص ملزم بتطبيق قرار المجل الأعلى للأجور بزيادة الحد الأدنى للموظفين إلى 3 آلاف جنيه بقوة القانون.