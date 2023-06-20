علاء السقطي: أي مشروع خاص ملزم برفع الحد الأدنى للأجور لـ3000 جنيه.. فيديو

عقب علاء السقطي، رئيس أتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، قائلا إنه لا يوجد صاحب عمل خاص لا يدرك أن العمالة ضرورية، وأنه من المهم رضاء العاملين، والبحث على راحتهم، متابعا: "كنا نتمنى كأصحاب أعمال أن الحد الأدني للأجزر يكون أعلى من كدة".

وأضاف علاء السقطي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر "، أنه سيكون هناك اجتماع أخر للنظر مرة أخرى للحد الأدنى للمشروعات، مشيرا إلى أن أي مشروع مبيعاته السنوية 50 مليون سنويا يعتبر من ضمن المشروعات الصغيرة، بينما المشروعات التي يترواح مبيعاتها السنوية ما بين 50 مليون جنيه و 200 مليون متوسط.

وأكد، أن أي صاحب عمل سواء صغير أو متوسط ملزم بالزيادة، وزيادة الحد الأدنى للأجور باستثناء نوع العمل.