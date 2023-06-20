القومي للأجور: رفع الحد الأدنى يحقق التوازن بين الموظف وصاحب العمل

أكد عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، أن رفع الحد الأدنى لـ 3000 لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل، مشيرا إلى أن المجلس القومي للأجور يضم كل القيادات من كافة القطاعات وبرئاسة وزيرة التخطيط.

وقال عماد حمدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي إم سي”، أنه سيتم عمل اجتماع خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر، للتأكد من التزام كافة القطاعات بالقرار دون استثناءات.

كل ما هو متاح من معلومات

وتابع عضو المجلس القومي للأجور، أنه دائما المناقشات تخرج بنتائج، وتلك المناقشات تعتمد على الأرقام والبيانات وكل ما هو متاح من معلومات.