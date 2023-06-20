القومي للأجور عن الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص: لا استثناءات

كشف محمد جبران عضو المجلس القومي للأجور، على قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بـ القطاع الخاص لـ 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.

وقال محمد جبران في مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي"،: "في أقل من 6 شهور تم رفع الحد الأدنى للأجور مرتين".

وأضاف محمد جبران: "في شهر نوفمبر المقبل سيكون هناك اجتماع آخر لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص".

وتابع محمد جبران: "لا استثناءات لأحد وسيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور على كل شركات القطاع الخاص".

وأكمل محمد جبران: "أشكر كافة رجال الاعمال على تفهمهم للأمر وموافقتهم على زيادة الحد الأدنى للأجور".

ولفت محمد جبران: "قرار المجلس القومي للأجور يكون ملزما على الجميع وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية على الشركات غير المطبقة لهذا القرار".