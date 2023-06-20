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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القومي للأجور عن الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص: لا استثناءات

أموال
أموال

كشف محمد جبران عضو المجلس القومي للأجور، على قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بـ القطاع الخاص لـ 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.

 

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وقال محمد جبران في مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي"،: "في أقل من 6 شهور تم رفع الحد الأدنى للأجور مرتين".

 

 وأضاف محمد جبران: "في شهر نوفمبر المقبل سيكون هناك اجتماع آخر لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص".

 

 وتابع محمد جبران: "لا استثناءات لأحد وسيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور على كل شركات القطاع الخاص".

 

 وأكمل محمد جبران: "أشكر كافة رجال الاعمال على تفهمهم للأمر وموافقتهم على زيادة الحد الأدنى للأجور".

 

ولفت محمد جبران: "قرار المجلس القومي للأجور يكون ملزما على الجميع وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية على الشركات غير المطبقة لهذا القرار".

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