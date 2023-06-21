مصرع ربة منزل وإصابة زوجها وشقيقته في انقلاب سيارة بسوهاج

انتهت حياة ربة منزل في بداية العقد الخامس من العُمر بينما أصيب زوجها وشقيقته؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة مفاده وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة سوهاج، ووجود جثة ومُصابين.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع زوجة قائد السيارة المدعوة "هاله ح.م.ط-41 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية" بينما أصيب كلاً من:" قائد السيارة المدعو أحمد ص. هـ. م- 42 سنة- موظف- ويقيم دائرة أسيوط، مصاب باشتباه كسر بالضلوع ونزيف بالبطن، وشقيقته المدعوة اسلام ص. هـ. م- 39 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية، مصابة بجرح بالحاجب الأيمن وكدمة أسفل العين اليمنى".

وتبين أنه أثناء قيادة المصاب الأول للسيارة اختلت عجلة القيادة بيده؛ ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، كما تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.