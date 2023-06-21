أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. صرف معاشات يوليو قبل عيد الأضحى

أخبار مصر.. وجه الرئيس السيسي بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

بتوجيهات الرئيس السيسي.. صرف معاشات يوليو قبل عيد الأضحى

وجه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك

السيسي: مصر مهتمة بجذب استثمارات الشركات الإيطالية في التعدين ونقل التكنولوجيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عدداً من رؤساء شركات التعدين الإيطالية، وهي شركات "بيرتون"، و"مينيرالي اندستريالي"، وشركة BSM، في حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

موعد صرف معاشات يوليو 2023.. هل تُصرف قبل عيد الأضحى؟

يترقب أصحاب المعاشات إمكانية تقديم صرف المعاشات قبل عيد الأضحى المبارك، الذي سيوافق الأربعاء 28 يونيو 2023، وحتى الآن لم يصدر قرار من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن تقديم صرف المعاشات، وأن موعد صرف المعاشات في أول شهر يوليو إلا فى حال صدور قرار بتقديم الصرف قبل عيد الأضحى المبارك.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

مجلس الوزراء يكشف مدة إجازة عيد الأضحي.. تبدأ الثلاثاء 27 يونيو

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن موعد إجازة عيد الأضحى 2023.

احذر الغرامة.. قرار وزاري يحظر التدخين بكل صوره في المنشآت الصحية

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

467 حاجا.. وصول آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى مكة غدا (خاص)

أكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، هناك متابعة وتفقد للمخيمات فى عرفات ومنى

النائب محمد أبوالعينين: نحتاج رؤى صناعية جديدة وحل مشاكل المستثمر الوطني لجذب الأجنبي

قدم النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه الحوار الوطني وموضوعاته المتنوعة والمختلفة والتي تؤكد عزم الدولة على بناء جمهورية جديدة

النبراوي يبحث ملف التعليم الهندسي مع رئيس هيئة الجودة والاعتماد

التقى المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، ورئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الدكتور علاء عشماوي، وذلك مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

مدبولي يعقد اجتماعا بشأن الاستغلال الأمثل للمقار الحكومية بعد الانتقال للعاصمة الإدارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ بشأن استعراض عدد من المقترحات الخاصة بسُبل الاستغلال الأمثل للمقار الحكومية، التى تم إخلاؤها بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وزيرة التضامن: المجتمع المدني يشكل أحد المقومات الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات مؤتمر «المجتمع المدني.. نحو شراكة فعالة في الجمهورية الجديدة» والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية

كامل الوزير: الممر اللوجيستي العريش- طابا سيتم مده باتجاه الأردن والعراق

صرح المهندس كامل الوزير وزير النقل اننا نتابع اليوم احد الممرات اللوجستية التي تم تدشينها يوم الخميس ١٥ / ٦ / ٢٠٢٣ في ميناء الاسكندرية حيث دشن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عدد من الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة ومنها ممر العريش / طابا اللوجيستي التنموي

تعيين المستشار وليد حمزة رئيسا لـ الهيئة الوطنية للانتخابات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية رقم 248 لسنة 2023 بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وزير الإنتاج الحربي يشهد إجراءات التشغيل التجريبي لعدد من منتجات مصنع المدرعات

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى جولة ميدانية لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) أحد المصانع التابعة للوزارة، شهد خلالها إجراءات التشغيل التجريبى لعدد من المدرعات التى يقوم المصنع بإنتاجها.

الوزراء: استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها المقررة خلال إجازة عيد الأضحى

أكد مجلس الوزراء على استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، خلال الإجازة التي أقرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.