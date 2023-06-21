السكك الحديدية تكثف أعمال صيانة القطارات بالتزامن مع رحلات عيد الأضحى المبارك

قامت هيئة السكك الحديدية برفع درجات الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك واتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لاستيعاب الأعداد المتزايدة لجمهور الركاب.

ووجّه وزير النقل بتواجد قيادات الهيئة بغرفة العمليات للإشراف ومتابعة تشغيل حركة القطارات على جميع الخطوط، بالإضافة إلى زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر.

وأكد الوزير على تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات و أفراد الأمن الإداري لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء خلال عطلة العيد مع استمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات والتأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية.