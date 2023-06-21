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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماذا حدث بين محمد رمضان وأهالي بولاق والسبتية أثناء تصوير ع الزيرو|شاهد

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر محمد رمضان فيديو يجمعه مع أهالي بولاق أبوالعلا والسبتية أثناء تصوير فيلمه الجديد "ع الزيرو" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلاً: "إمبارح الساعة 3 بعد منتصف الليل من تصوير فيلم ع الزيرو .. شكرًا أهالي منطقة بولاق أبو العلا والسبتية الكرام على حسن تعاونكم.. بأمر الله ميعادنا شهر يوليو في السينما.. ثقة في الله نجاح".

 

وحدّدت الشركة المنتجة لفيلم “ع الزيرو” والذى يقوم ببطولته كل من محمد رمضان ونيللي كريم ، أواخر شهر يوليو موعدًا لطرحه فى السينمات .

 

وكانت قد أصدرت "العدل جروب" بيانا بشأن موعد عرض فيلم" ع الزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللي كريم.

 

وجاء البيان: نظرًا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم ( ع الزيرو) ، ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من مونتاچ، وموسيقى تصويرية، ومكساچ، وحرصًا من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احترامًا لتاريخها، ولنجوم الفيلم، ورغبة في توحيد عرض الفيلم في كل دور العرض داخل وخارج مصر في نفس التوقيت مع الدعاية المناسبة فإن الشركة قررت عرض الفيلم في توقيت لاحق، سوف يتم الإعلان عنه فيما بعد إن شاء الله.".

 

أبطال فيلم ع الزيرو

فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى وشريف دسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

 

وكان آخر أعمال محمد رمضان فى السينما هو “هارلي”، والذى يتم عرضه حاليًا.

 

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته في مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مي عمر.

 

ويشارك فى بطولة العمل كل من مى عمر ومحمود حميدة ومى كساب وأحمد داش وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك.

 

https://www.instagram.com/reel/CttHQfbIo7G/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

كواليس فيلم “على الزيرو” فيلم “على الزيرو” علي الزيرو أحدث أعمال محمد رمضان

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