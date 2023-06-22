5 اختصاصات لـ صندوق حماية البيئة الجديد

تضمن قانون البيئة الجديد ، على عدة اختصاصات صندوق حماية البيئة.
وطبقا للقانون ، يستهدف صندوق حماية البيئة تمويل الأنشطة والدراسات والمشروعات البيئية لدعم جهود الدولة فى مجال حماية البيئة والثروات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
و تتكون موارد صندوق حماية البيئة من الآتي :
1_ المبالغ التى تخصصها الدولة فى موازنتها لدعم الصندوق.
2 - الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما يتفق مع أغراض الصندوق.
3 - عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التى يمولها الصندوق فى مجال حماية البيئة.
4 - موارد الصندوق المنصوص عليها فى قانون المحميات الطبيعية المشار إليه.
5 - مقابل منح التصاريح بحق الانتفاع أو ممارسة الأنشطة فى نطاق المحميات الطبيعية.