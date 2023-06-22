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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

5 اختصاصات لـ صندوق حماية البيئة الجديد

صدى البلد

تضمن قانون البيئة الجديد ، على عدة اختصاصات صندوق حماية البيئة.

 

وطبقا للقانون ، يستهدف صندوق حماية البيئة تمويل الأنشطة والدراسات والمشروعات البيئية لدعم جهود الدولة فى مجال حماية البيئة والثروات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.

 

و تتكون موارد صندوق حماية البيئة من الآتي : 

 

1_ المبالغ التى تخصصها الدولة فى موازنتها لدعم الصندوق.

 

2 - الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما يتفق مع أغراض الصندوق.

 

3 - عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التى يمولها الصندوق فى مجال حماية البيئة.

 

4 - موارد الصندوق المنصوص عليها فى قانون المحميات الطبيعية المشار إليه.

5 - مقابل منح التصاريح بحق الانتفاع أو ممارسة الأنشطة فى نطاق المحميات الطبيعية.

 

قانون البيئة صندوق حماية البيئة حماية البيئة الثروات الطبيعية

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