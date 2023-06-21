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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تقدم ملحقات جديدة لمحبي التخييم.. فيديو

ملحقات خاصة بسيارات
ملحقات خاصة بسيارات تويوتا

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن إنتاج باقة كبيرة من ملحقات التخييم وأدوات الرياضة، وتتناسب هذه المحلقات الجديدة مع جميع موديلات تويوتا بداية من سيارة تويوتا Yaris حتي سيارة Proace City Verso الخدمية.

ملحقات خاصة بسيارات تويوتا

بالإضافة الي أن الشركة قدمت عدة ملحقات خاصة بسيارة تويوتا ياريس تعطيها طابع أكثر ديناميكية ، ويضفي عليها الطابع الرياضي، ومن ضمن هذه المحلقات الجديدة زوايا الاسبويلر الأمامي المطلية باللون الأسود.

ملحقات خاصة بسيارات تويوتا

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وسيتم تزويد سيارة تويوتا من موديلات GR Yaris Sport من نسخ Yaris المزودة باسبويلر خلفي قياسي من قبل الشركة اليابانية بـ اسبويلر أضافي جديد لحافة السقف من أجل زيادة مظهر السيارة الرياضي وتحسين الديناميكا الهوائية.

ملحقات خاصة بسيارات تويوتا

وتقدم الشركة اليابانية تويوتا مع سياراتها تويوتا GR86 sport coupe زوايا اسبويلر أمامي جديدة ، وطاقم للعجلات الجانبية، واسبويلر خلفي باللون الأسود المطفأ، ومجموعة تعليق هوائي مع ممتصات صدمات قابلة للضبط، بالإضافة الي مجموعة عادم خاصة.

ملحقات خاصة بسيارات تويوتا

إضافة شركة تويوتا لـ موديلات Proace City Verso، و Hilux، و Land Cruiser حزمة QUQUQ  الجديدة للتخييم، التي تجعل من Proace City Verso منزلا متنقلا، لاحتوائها علي موقد غاز، وسرير قابل للطي، وخيم سقف .

تويوتا اليابانية Proace City Verso Yaris الطابع الرياضي GR Yaris Sport GR86 sport coupe HILUX land cruiser

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