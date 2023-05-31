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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن طوارق 2024 تظهر قدرات التحكم عن بعد| فيديو

فولكس فاجن طوارق
فولكس فاجن طوارق موديل 2024

سيارة  فولكس فاجن طوارق بعيدة كل البعد عن كونها أكبر سيارة SUV رياضية متعددة الاستخدامات، حيث تلقى الجيل الثالث من سيارات الدفع الرباعي الفاخرة من فولكس فاجن عملية تجميل منتصف العمر في وقت سابق من هذا الشهر.

فولكس فاجن طوارق موديل 2024 تظهر مميزات التحكم عن بعد 

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فولكس فاجن تقدم طوارق 2024 بأقوى التحديثات الداخلية

وبناء علي ذلك قررت فولكس فاجن تشويق عملائها بالمميزات التي تحتوي عليها سيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2024، ومن ضمن هذه المميزات هي إمكانية التحكم في السيارة عن بعد دون الحاجة الي ركوب السيارة وتشغيلها من اجل تحريكها الي الأمام أو الخلف، وكانت شركة هيونداي وكيا من أول شركات السيارات التي قدمت تلك الميزة بسياراتهما.

فولكس فاجن طوارق موديل 2024 تظهر مميزات التحكم عن بعد 

ويظهر الإعلان، مالك سيارة فولكس فاجن طوارق موديل  2024 وهو يستخدم هاتفة المحمول للتحكم عن بعد في السيارة، لتخرج السيارة من مكان انتظار السيارات، وكانت محصورة بين سيارتي أودي TTS وA4.

فولكس فاجن طوارق موديل 2024 تظهر مميزات التحكم عن بعد 

جدير الذكر أن وظيفة التحكم عن بعد بالسيارة  تعد أكثر من مجرد وسيلة، لأنها يمكن أن تساعدك على الخروج من مكان ضيق أثناء ركن السيارة أو دخول السيارة الي مكان ضيق من خلال التحكم عن بعد بها .

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