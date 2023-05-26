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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن تقدم طوارق 2024 بأقوى التحديثات الداخلية

فولكس فاجن طوارق
فولكس فاجن طوارق

بعد خمس سنوات من ظهوره لأول مرة في عام 2018 ، خضع الجيل الثالث من فولكس فاجن طوارق لعملية تحديث جديدة، حيث قدم مجموعة من الميزات الجديدة التي تهدف إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق ضد المنافسين مثل BMW X5 و Mercedes GLE، ومع ذلك ، فإن التحديثات طفيفة نسبيًا.

فولكس فاجن طوارق 

من حيث التصميم، تم تحديث تصميم سيارات الدفع الرباعي بواجهة أمامية معدلة تشمل شبكة مختلفة ، ومئزر جديد ومصابيح أمامية اختيارية ذات مصفوفة أكثر فخامة تشير إليها شركة فولكس فاجن باسم "IQ.LIGHT HD LED".

 

فولكس فاجن طوارق 

تشتمل هذه المصابيح الأمامية الجديدة على أكثر من 38000 مصباح LED تفاعلي تسقط سجادة من الضوء مباشرة على حارة القيادة. تقول شركة فولكس فاجن إنها تضيء الطريق بدقة أكبر من أي من تقنيات المصابيح الأمامية السابقة وتتضمن شعاعًا رئيسيًا خالٍ من الوهج، وتعتبر طوارق أول طراز يتم إطلاقه بهذه الأضواء ، لكن فولكس فاجن ستضيفها قريبًا إلى بعض سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات الأصغر حجمًا.

فولكس فاجن طوارق 

قامت فولكس فاجن أيضًا بتحديث الواجهة الخلفية لسيارة طوارق بشريط إضاءة LED كامل العرض وشارة VW مضيئة تضيء باللون الأحمر، كما تم تجهيزه كميزة قياسية هو مستشعر حمل السقف الجديد الذي سيؤدي إلى تشغيل ESC في وقت مبكر إذا لزم الأمر لزيادة ثبات القيادة. 

 

 

يكشف الانتقال إلى المقصورة عن عدد كبير من الميزات الجديدة، على سبيل المثال ، تم تحديث Innovision Cockpit من فلكس فاجن والذي يجمع بين لوحة العدادات الرقمية ونظام Discover Pro Max للمعلومات والترفيه ، وهو الآن قياسي عبر النطاق. 

 

فولكس فاجن طوارق 

تم إجراء تحسينات على نظام التحكم الصوتي وأصبحت الأسطح الرئيسية الآن أكثر تميزًا من أي وقت مضى، هناك أيضًا منافذ شحن USB-C بقوة 45 وات، وتشمل الميزات الجديدة الأخرى Travel Assist و Park Assist Plus مع جهاز التحكم عن بعد ومساعد المقطورة والمساعد الليلي.

 

ستعتمد فولكس فاجن طوارق المحدثة عى  مجموعة مختارة من محركات V6 سعة 3.0 لتر، يتضمن ذلك وحدة بنزين بقوة 335 حصانًا و 450 نيوتن متر ، واثنين من المحركات التوربينية التي توفر 228 حصانًا / 369 رطلًا (500 نيوتن متر) و 282 حصانًا و 443 رطلًا (600 نيوتن متر) على التوالي ، وزوج من اثنين من محركات البنزين الهجينة V6.

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