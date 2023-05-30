ساعة ذكية تصحح أخطاء القيادة الذاتية من فولكس فاجن.. تفاصيل

أعلنت شركة فولكس فاجن عن تسجيلها لبراءة اختراع خاص بساعة ذكية مخصصة للسائقين الين يملكون سيارات بها نظام قيادة ذاتي، وتعمل الساعة الجديدة علي مراقبة النظم وبعدها يعمل علي نقل أوامر القيادة من السيارة للسائق .

ساعة ذكية جديدة من فولكس فاجن

ويمكن ارتداء ساعة VW على الذراع أو حتى الأصابع كخاتم، وتحتوي علي جهاز نظام استشعار يمكنه اكتشاف التسارع وتحديد موضع اليد و الذراع والوقت حتى تصل يد السائق إلى عجلة القيادة و باستخدام هذه المعلومات، تتعرف السيارة ما إذا كان ينبغي عليها صيانة أنظمة مساعدة السائق بدون استخدام اليدين أو تقييدها أو إلغاء تنشيطها .

وتعمل السيارات ذاتية القيادة بكاميرات وعجلات توجيه للكشف عن العمل لقياس وعي السائق ، لكن جهاز فولكس فاجن يهدف إلى معالجة بعض أوجه القصور في أنظمة مراقبة السيارات هذه، وتتيح الساعة الجديدة أمكانية القيادة بدون استخدام اليدين لفترات زمنية قصيرة.

ساعة ذكية جديدة من فولكس فاجن

ويوجد الكثير من الأخطاء الشائعة في السيارات التي تعمل بالقيادة الذاتية، وجاءت ساعة VW الذكية من فولكس فاجن لتصحيح تلك الأخطاء التي تحدث عند ترك مقود الحركة لفترة بسيطة ثم التمسك به مرة أخري وخلال هذه الفترة الزمنية التي تترك فيها عجلة القيادة تحدث الأخطاء التحذيرات الكاذبة، والفرامل غير الضرورية في حالات الطوارئ ، هذه الإجراءات تتسبب في توتر واضطرابات السائقين، وتزيد من مخاطر انعدام السلامة .

وأكدت فولكس فاجن أن ساعتها الجديدة ستعمل علي معالجة تلك الأخطاء، وتحتوي الساعة علي مستشعرات لقياس التسارع و مستشعر الموضع للاستجابة لسيناريوهات قيادة محددة أو حتى للسائقين الفرديين.

ساعة ذكية جديدة من فولكس فاجن

الجدير بالذكر أن قدره الساعة عند استخدامه مع كاميرات السيارة لتعطي إشارات عن أماكن الازدحام المروري، بالإضافة الي أن الساعة تمكن السيارة من تولى إدارة العديد من الوظائف ولكنها تتطلب تدخل السائق عند الضرورة .