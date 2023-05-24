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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

انتهاء الشراكة بين ألباين ولوتس لبناء سيارات رياضية كهربائية

انتهاء الشراكة بين
انتهاء الشراكة بين ألباين ولوتس لبناء سيارات رياضية كهربائية

انتهت خطط التعاون لإنتاج وتطوير سيارة رياضية كهربائية مشتركة بين صانعي السيارات الأوروبيين المتخصصين لوتس وألبين، وتم الأمر بشروط ودية وفقًا لـ Automotive News Europe، على الرغم من عدم ذكر سبب محدد للقرار.

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انتهاء الشراكة بين ألباين ولوتس لبناء سيارات رياضية كهربائية 

تم الإعلان عن الشراكة في عام 2021، وكشفت مجموعة رينو الشركة الأم لشركة ألبين في ذلك الوقت أنها ستصبح علامة تجارية كهربائية بنسبة 100%، وكانت الخطة ستى النور في منتصف العقد ، مع تطوير سيارة رياضية كهربائية من الجيل التالي بشكل مشترك مع لوتس كونها سيارة مشتركة بين كلتا العلامتين التجاريتين. 

 

تستشهد أخبار السيارات في أوروبا لشركة لوتس بأن الشركة قررت ببساطة عدم المضي قدمًا في المشروع ، على الرغم من أن التعاون المستقبلي لا يزال ممكنًا، وذكرت Autocarأن ألبين أكدت الخبر في بيان.

انتهاء الشراكة بين ألباين ولوتس لبناء سيارات رياضية كهربائية 

تجدر الإشارة إلى أن التقرير يستدعي على وجه التحديد مشروع السيارة الرياضية المخطط له، تشمل طموحات ألبين الكهربائية المستقبلية سيارات الدفع الرباعي الأكبر التي يمكن أن تستخدم منصات لوتس. 

 

وذلك من خلال الطموحات الكهربائية المستقبلية ، فإننا نشير إلى السيارات التي تتجاوز السيارات الكهربائية الفورية المستمدة من رينو ، وتحديداً سيارة رياضية تعتمد على رينو 5 الجديدة وكروس أوفر تسمى GT X-Over.

انتهاء الشراكة بين ألباين ولوتس لبناء سيارات رياضية كهربائية 

أطلقت لوتس سيارة Eletre العام الماضي ، وهي أول سيارة دفع رباعي للشركة والتي كان من المفترض أن توفر الأساس لعروض ألبين الأكبر، وكانت الخطة الأصلية لجعل شركة ألبين تقدم هذه السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات إلى السوق في وقت لاحق من هذا العقد.

 

لا يزال الجيل الحالي A110على قيد الحياة بفضل محركه رباعي الأسطوانات المزود بشاحن توربيني، وتصل قوة المحرك في المنتصف إلى 300 حصانا في A110 R، وهو أحدث إصدار من السيارة الرياضية الصغيرة التي ظهرت لأول مرة في أكتوبر 2022، وهي مزودة بنظام تعليق يركز على الجنزير وجرعة صحية من ألياف الكربون.

 

تقطع السيارة سرعة تصل إلى 60 ميلاً في الساعة في أقل من أربع ثوان بينما لا تزال قانونية للطرق، لم يتم عرض الطراز A110 الحالي بأي شكل من الأشكال للبيع في أمريكا الشمالية ، ولكن مع توقع استمراره حتى عام 2026 على الأقل ، تفكر رينو في خيارات التصدير الأخرى.

ألباين سيارات رياضية كهربائية لوتس Automotive News Eletre

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