أحمد زايد: مواقع التوصل الاجتماعي تؤثر على الهوية الوطنية..فيديو

أكد دكتور أحمد زايد، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، أن مواقع التوصل الاجتماعي تؤثر على عقول الأفراد، ويكون لها مخاطر على الهوية الوطنية للأفراد.

وقال أحمد زايد، خلال مداخلة هاتفية لفصائية "اكسترا نيوز"، أن المجتمع المصري له هويته التاريخية المعروفة، خاصة أنه من أقدم المجتمعات المعروفة على مستوى العالم، مؤكدا أنه لا يوجد مخاطر على المجتمع المصري.

إستخدامات الكلمات الأجنبية.

وتابع مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، أن كثرة الحديث عن المخاطر، غير مرغوب فيه، ولكن هناك مشكلة تواجهنا الأن في ترسيخ اللغة العربية، خاصة مع إستخدامات الكلمات الأجنبية.