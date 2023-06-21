نجاح أولى تجارب التاكسي الجوي في السعودية.. بالصور

أعلنت نيوم وفولوكوبتر عن نجاح أولى تجارب التاكسي الجوي في المملكة العربية السعودية.

تلك التجارب التي امتدت على مدار أسبوعٍ كامل، بعد فترة التعاون لمدة 18 شهراً بين كل من نيوم، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة فولوكوبتر، بهدف بناء منظومة لحركة التنقل الجوي الحضري الكهربائي والخالي من الانبعاثات واختبارها في نيوم.

تلك المركبات تسهم بشكل كبير في ابتكار نظام تنقل ذكي ومستدام ومتعدد الوسائط في نيوم، الذي سيعتمد في تشغيله على طاقتي الشمس، والرياح بنسبة 100%، وستقوم هذه المركبات بأدوارٍ متعددة منها التاكسي الجوي والاستجابة للطوارئ.

وقال الرئيس التنفيذي لنيوم:"الرحلة التجريبية الناجحة لمركبة فولوكوبتر للتنقل العمودي الكهربائي تعكس الإنجاز الإبداعي والابتكاري لنيوم لخلق قطاع تنقل مستدام ومتعدد الوسائط".