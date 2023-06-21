قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

اضطر قائد طائرة مستأجرة على متنها ركاب إلى هبوط اضطراري مفاجئ نتيجة عطل على طريق سريع بعيد في شمال غرب أستراليا.

وقالت شرطة ولاية واشنطن إن الطائرة السيسنا 310 كانت من المقرر أن تهبط في مطار ديربي، على بعد أكثر من 2000 كيلومتر من مدينة بيرث لكنها تحطمت بعد الساعة الثالثة مساءً بقليل.

وذكرت وكالة “ناين نيوز” أن الطيار أُجبر على استخدام طريق ديربي السريع، على بعد كيلومترين جنوب المدينة كمدرج للطوارئ، وأرسلت الشرطة وخدمات الطوارئ إلى مكان الحادث.

هبوط مفاجئ

وعن نتيجة الحادث المأساوي، نُقل الطيار، وهو رجل يعتقد أنه في العشرينات من عمره، إلى مستشفى ديربي بإصابات خطيرة لكنها لا تهدد حياته، بينما لم يصب الركاب الآخرون بأذى.

وعلق متحدث باسم مكتب سلامة النقل الأسترالي لـ ABC، بأن الملابسات المحيطة بالحادث سيتم التحقيق فيها من قبل هيئة مراقبة الطيران، مضيفا: "ATSB سيحقق في الهبوط الاضطراري لطائرة من طراز سيسنا 310 على الطريق السريع جنوب شرق ديربي بعد ظهر يوم الثلاثاء بعد أنباء عن عطل في المحركين".