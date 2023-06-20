صديقة للبيئة| ناسا وبوينج يطوران طائرة تخفض الانبعاثات الضارة وهذه تكلفتها

تطور وكالة الفضاء الأمريكية، ناسا بالتعاون مع شركة بوينج طائرة تجارية جديدة صديقة للبيئة حيث تقلل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري أثناء السفر الجوي بنسبة 30%.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء، يمكن سر صناعة الطائرة الجديدة X-66A في أن جناحها سيكون أطول وأرفع مما يجعلها أيضا أكثر كفاءة عملية وإفادة للبيئة حيث تتطلب وقود أقل.

NASA and Boeing

وستكلف الطائرة التزاما بقيمة 425 مليون دولار من وكالة الفضاء الأمريكية بالإضافة إلى 725 مليون دولار تستثمرها شركة بوينج Boeing وشركائها في الصناعة.

وقال مدير ناسا للمشروع، بيل نيلسون، إن الطراز X66-A سيدخل "حقبة جديدة" تكون فيها الطائرات "أكثر خضرة ونظافة وهدوءا.

وأضاف مسؤول ناسا أن X66-A هي أول طائرة X صُنعت بهدف محدد يتمثل في مساعدة الولايات المتحدة على الوصول إلى هدفها المتمثل في صناعة طيارات خالية تماما من الكربون على النحو الذي حددته خطة العمل المناخية للطيران بالبيت الأبيض.

ولفت لبوب بيرس، المدير المساعد لمديرية مهام أبحاث الطيران التابعة لناسا: “لتحقيق هدفنا المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية للطيران بحلول عام 2050 نحتاج إلى طائرات تحويلية مثل: X-66A”.

طائرة صديقة للبيئة

وتتمثل خطة X-66A في بناء هيكل طائرة MD-90 من طراز McDonnell Douglas (المملوكة حاليا لشركة بيوينج)، وهي طائرة ركاب ذات ممر واحد تتسع لـ 130 مسافرا إلى 210 مسافرا، كما هو مستخدم في عائلة طائرات DC-9.

ومن المقرر أن تطير X-66A في عام 2028، كما تأمل شركة Boeing في إطلاق أسطول كامل بتصميم جديد بحلول منتصف إلى أواخر عام 2030.

وفي معرض باريس الجوي، الأحد الماضي، أجاب ستان ديل، الرئيس التنفيذي لشركة بوينج للطائرات التجارية، حول جدوى الجدول الزمني للشركة إلى العقد مع وكالة ناسا مستمر حول اختبار جناح ترانسونيك تروس Transonic Truss-Braced Wing المختلف بالطائرة الجديدة، مختتما: “نعمل على هذا منذ سنوات”.

وبدأت وكالة ناسا وبوينج في السعي للحصول على تصنيف X للطائرة بعد فترة وجيزة من إعلان الوكالة عن جائزة مشروع الطيران المستدام في يناير الماضي.

وتنضم الطائرة التجريبية X-66A إلى طائرات X الأخرى التي حددتها القوات الجوية الأمريكية مثل X-15، صاحبة الرقم القياسي العالمي لأعلى ارتفاع وسرعة للطائرات.