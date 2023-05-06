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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفيرة السعودية بأمريكا تحتفل بتوقيع أكبر صفقة طائرات تجارية مع بوينج

صدى البلد

زارت الأميرة ريما بنت بندر بن عبد العزيز سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، منشأة تابعة لشركة بوينج في مدينة تشارلستون بولاية ساوث كارولينا،حسبما نقلت واس.

 وذلك للاحتفال بالصفقة التي أبرمت مؤخراً بين الخطوط الجوية العربية السعودية، وشركة طيران الرياض، وشركة بوينغ الأمريكية لشراء ما يصل إلى 121 طائرة بوينغ من طراز 787 "دريملاينر"، حيث تعد هذه الصفقة خامس أكبر صفقة طائرات تجارية من حيث القيمة في تاريخ شركة بوينغ.

وألقت السفيرة كلمة خلال الحفل، شكرت فيها فريق شركة بوينغ نظير جهودهم، منوهةً بالجذور التاريخية العميقة للعلاقات التجارية السعودية الأمريكية.

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وقالت: "في هذا اليوم، تستمر الصداقة والشراكة التي بدأت قبل ثمانية عقود بين الرئيس روزفلت والملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- متمنية لها الازدهار والنمو".


واضافت سفيرة السعودية قائلة "أنه في غضون سنوات قليلة فقط، ستنقل طائرات بوينغ ملايين السياح إلى المملكة، وقد تكون هذه الرحلة هي الأولى بالنسبة للكثير منهم، والذي من شأنه أن يسهم ذلك في تعميق العلاقات بين شعبينا كما سيسهم أيضا في تقارب ثقافاتنا".

 

السعودية ريما بنت بندر بوينغ ساوث كارولينا أكبر صفقة طائرات تجارية

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