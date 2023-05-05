السعودية تشهد ظاهرة فلكية نادرة.. صور

رصدت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، ظاهرة خسوف شبه الظل القمري، وأعلنت واس أن الظاهرة النادة ظهر جليا في منطقة تبوك بالمملكة.

وشهدت سماء السعودية مساء اليوم (الجمعة) خسوفَ شِبهِ الظل القمري، حيث يستغرق جميع مراحله مدة أربع ساعات و18 دقيقة.

وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ يبدأ خسوف القمر عند غروب الشمس حيث سيدخل القمر في منطقة شبه الظل للأرض بين الساعة 18:14 إلى الساعة 22:31.

ويحدث خسوف القمر عندما يكون كل من الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة في منتصف الشهر القمري مما يؤدي إلى حجب ضوء الشمس المنعكس من القمر.

ومن جانبه؛ قال عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك برجس الفليح : إن هذا الخسوف يتمتع بخصائص تجعله استثنائياً حيث سيمر القمر بأكمله تقريباً داخل ظل شبه الأرض وبالتالي سيكون انخفاض إضاءة القمر أكثر وضوحًا من المعتاد وتسمى مثل هذه الحالات خسوف شبه ظل كامل والسبب في ندرته أن الفرصة لدخول القمر إلى ظل الأرض في نقطة ما تكون عالية جدًا بمجرد مروره بالكامل داخل شبه ظل القمر.