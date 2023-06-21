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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اكتشافات مصرية أثرية بالفيلم الوثائقى مجهول: الهرم المفقود بمنصة نتفليكس

الفيلم الوثائقي مجهول
الفيلم الوثائقي مجهول : الهرم المفقود

أطلقت نتفليكس المقدمة الرسمية للفيلم الوثائقي "مجهول: الهرم المفقود"، وهو جزء من سلسلة وثائقية من أربعة أفلام تتخطى حدود الاستكشاف لتروي من خلال شخصيات بارزة ومواقع غارقة في القدم، أسرارًا ظلت حتى عهد قريب طي الكتمان، ولتعرض كُنوزًا أثريةً لم تلتقطها عدسات الكاميرا من قبل.

يروي فيلم "الهرم المفقود"، في إصداره الأول في 3 يوليو 2023، رحلة اثنين من كبار علماء الآثار المصريين، انطلقا في مغامرات شيّقة لسبر خفايا صحراء سقارة الساحرة، والغنية بالآثار والكنوز المصرية القديمة، حيث يقود الدكتور "زاهي حواس" عالم الآثار المصري فريقه للكشف عن الهرم المفقود منذ عهد طويل لملك مصريٍ مَنسِيّ، بينما ينطلق تلميذه ومنافسه الدكتور "مصطفى وزيري" مع فريق آخر في مهمة جريئة لتحديد موقع ضريح غير مكتشف في مقبرة قديمة.

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تُلقي المقدمة الرسمية للفيلم نظرة خاطفة على سباقٍ محمومٍ وآسر لفريقين يطمحان لتحقيق اكتشافات أثرية مهمة، وتنتقل بالمشاهدين إلى مواقع تحتضن أسرار مصر القديمة، وترقُد فيها كنوز قيّمة في انتظار إعادة اكتشافها، وذلك بأسلوب شيّق يستحضر الماضي السحيق ليبث الحياة بكل تفاصيله المذهلة.

فيلم مجهول : الهرم المفقود يعرض فى 3 يوليو 2023، أسبوعيًا وإخراج: ماكس سالمون، جيسي سويت، مارك مانوتشي، شاي غال والمنتج المنفذ: دان كوغان، ليز غاربوس، جون باردين، مالفينا مارتن، جوناثن هالبيرين

نبذة عن نتفليكس

تُعدّ نتفليكس الشركة الرائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البثّ الترفيهي، إذ يستمتع أكثر من 233 مليون عضو في أكثر من 190 دولة بعضوية مدفوعة لمتابعة المسلسلات والأفلام الوثائقية والأفلام الروائية والألعاب على الأجهزة الجوّالة بمختلف التصنيفات الفنية واللغات. ويستطيع الأعضاء متابعة كل ما يرغبون في مشاهدته في أي وقت، وفي أي مكان، وعلى أي شاشة متصلة بالإنترنت، ويمكنهم الاستمتاع بالمشاهدة وإيقافها مؤقتًا ثم معاودة المشاهدة مرةً أخرى.

الدكتور زاهي حواس الدكتور مصطفى وزيري دكتور زاهي حواس مصطفي وزيري منصة نتفليكس

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