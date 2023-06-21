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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس هيئة الدواء يتفقد مصنع أوبتالاين للمستلزمات الطبية

هيئة الدواء
هيئة الدواء

قام، اليوم، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بزيارة تفقدية لمصنع أوبتالاين للمستلزمات الطبية، وذلك بحضور الدكتورة رضوى المنير، رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتورة ميريام بولس، رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية، والدكتور ياسين رجائي، رئيس الإدارة المركزية للعمليات.

وكان في استقبالهم، الدكتور عمرو حجازي، رئيس مجلس إدارة شركة أوبتالاين، ومحمود فايز، عضو مجلس الإدارة ومدير عام المصنع.

جاءت الزيارة استكمالا للدعم المقدم من هيئة الدواء المصرية للشركات الوطنية المتميزة والتي تأخذ خطوات جادة في مجال توطين صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية بمصر، حيث يعد مصنع أوبتالاين أول مصنع بالمنطقة متخصص في إنتاج مستلزمات جراحات العيون.

وعلي هامش الزيارة، تم مناقشة الخطة الإنتاجية المستقبلية للمصنع، حيث تبدأ خطة الإنتاج بعدد من المستلزمات الضرورية، التي يتم استخدمها من قبل المريض المصري بمعدل عالي، مما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية لتلك المستلزمات، ويضمن سرعة توفيرها، كذلك تم استعراض الخطة والخريطة التصديرية التي تستهدفها الشركة بمنتجاتها.

يأتي ذلك في ضوء سعي هيئة الدواء المصرية لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، ومنها محور توطين الصناعات الاستراتيجية، وخاصة صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، كذلك تأكيد رسالة تقديم الدعم الفني الذي توجهه هيئة الدواء المصرية للشركات العاملة بقطاع المستحضرات والمستلزمات الطبية.

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