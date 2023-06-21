رداً على عملية "عيلي".. نتنياهو يقرر بناء 1000 وحدة استيطانية في المستوطنة

قال موقع "والاه" العبري، اليوم الأربعاء، إن نتنياهو وجالانت، وسموتريتش، اتفقوا على الدفع فورا لتخطيط بناء قرابة 1000 وحدة سكنية جديدة بالقرب من موقع عملية إطلاق النار في مستوطنة "عيلي" قرب نابلس.

وأضاف الموقع العبري أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف جالانت ووزير المالية بتسلئيل وسموتريتش أعلنوا عن اتفاقهم على التقدم الفوري في تخطيط نحو ألف وحدة سكنية جديدة في مستوطنة عيلي المجاورة لموقع عملية إطلاق النار يوم أمس.

وتجثم مستوطنة "عيلي" -التي شهدت العملية يوم أمس وتُعرف بتطرف مستوطنيها أيضا- على أراضي 5 قرى فلسطينية جنوب نابلس (الساوية واللبن وقريوت وتلفيت وقبلان) وتصادر آلاف الدونمات منها.

وتضم "عيلي" أيضا أخطر المعاهد الدينية العسكرية بإسرائيل، والذي خرَّج ضباطا عديدين في ألوية الجيش الإسرائيلي، ومنهم عوفر فنتور قائد لواء "جفعاتي" والمسؤول عن مجزرة "الجمعة السوداء" في رفح عام 2014.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين بجروح خطيرة في هجوم فلسطيني مسلّح قرب مستوطنة "عيلي" بين مدينتي نابلس ورام الله بالضفة الغربية.