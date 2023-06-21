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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يلتقى نقيب المهن التمثيلية والوفد المرافق له

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

استقبل اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، بمكتبه، الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، والوفد المرافق له "الفنانة روجينا، والفنانة سلوى خطاب، والفنان محمد عبد الحافظ، والمؤلف ناصر عبد الرحمن، والمخرج رؤوف عبد العزيز".

وذلك خلال زيارتهم لمحافظة سوهاج، في حضور أحمد حلمى الشريف، عضو مجلس النواب السابق ورئيس مجلس إدارة مدارس “جيل المستقبل” الدولية.

ورحب محافظ سوهاج بنقيب المهن التمثيلية والوفد المرافق له، متمنيا لهم إقامة سعيدة على أرض سوهاج، والاستمتاع بمعالم سوهاج المختلفة.

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محافظ سوهاج

 وتناول اللقاء الحديث حول أبرز مقومات المحافظة السياحية والأثرية، وما تشهده من اهتمام غير مسبوق، ومشروعات تنموية فى مختلف القطاعات، خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".

وعبر نقيب المهن التمثيلية والوفد المرافق له عن سعادتهم بزيارة محافظة سوهاج، وحفاوة الاستقبال، وما لاقوه من كرم أهالى سوهاج، مشيدين بما تضمه المحافظة من معالم أثرية من مختلف العصور حيث قاموا بزيارة متحف سوهاج القومي والدير الأحمر، كما قاموا بجولة نيلية بمدينة سوهاج.

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