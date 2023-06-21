عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن عبد الوهاب: أبطال الأولمبياد الخاص حققوا إنجازات مبهرة في برلين

صدى البلد

عبر المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن سعادته الشديدة بما حققه لاعبو الأولمبياد الخاص من إنجازات مبهرة مع توالي أيام الألعاب العالمية المقامة حاليا بالعاصمة برلين وتشهد مشاركة لاعبين من 190 دولة يتنافسون في 26 رياضة أولمبية وتشارك برامج المنطقة في 20 رياضة منها.

وأشاد بالمستويات الفنية العالية التي ظهر على اللاعبون والتي تكشف مدى ما حصلوا عليه من تدريبات وانه لمس المجهود الضخم والجبار الذى بذل معهم من قبل المدربين والأجهزة الفنية وكذلك مجالس إدارات البرامج ، وأنه في كل العاب يلمس هذا التطوير ويتمنى مواصلة حصول اللاعبين على الجرعات التدريبية التي تمكنهم من المشاركة في المنافسات وهم في كاملة لياقتهم البدنية والنفسية ، وأنه حرص على الاتصال برؤساء وفود الدول العربية المشاركة وطلب منهم نقل تحياته للاعبين سواء من حقق ميدالية أو من في سبيله الى تحقيق ميدالية في الأيام القادمة من الألعاب ، أو من لم يحقق ن لان الفوائد التي يحصل عليها الجميع من خلال المشاركة كبيرة وقد تفوق في مجملها الفوز بالميدالية ن رغم أن تحقق الميدالية علامة مهمة على ما يحصل عليه اللاعب من تدريب واهتمام على مختلف الأصعدةلقاءات مع وزراء الرياضة والشباب والعرب

وكان الرئيس الإقليمي قد حرص عقب انتهاء مراسم افتتاح الألعاب التي شهدها الاستاد الأوليمبي على لقاء كل وزراء الشباب والرياضة العرب وكذلك وزراء التربية والتعليم وسفراء الدول العربية من منطلق حرصه على بحث السبل معهم من أجل النهوض بذوي الإعاقة الفكرية، وأنشطة الاولمبياد الخاص ، خاصة وان عددهم يصل وفق إحصاءات الأمم المتحدة 12 مليون معاق فكرة وبنسبة 3 % من نسبة السكان.

والمنخرطوين في أنشطة الأولمبياد الخاص في مختلف الدول العربية لا يتناسب مع ضخامة هذا العدد، ومن هنا جاءه حرصه على اللقاء بهم ، واخبارهم بأن الأولمبياد الخاص الدولي وبالتنسيق من الأجهزة المعنية في كل دولة سوف يسعون لتقديم كل دعم ممكن لإحداث طفرة فيما يقدم لهم ، وانه شديد التفاؤل بالمستقبل لما يلمسه من اهتمام خاصة وأن جميع الوزراء الذى شارك في الألعاب جاءوا ممثلين على الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء في بلادهم ، مما يكشف مدى الاهتمام بذوي الإعاقات الفكرية ، وهو ما يجعله شديد التفاؤل من أن القادم سيكون أفضل.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات يوجّه رسالة مهمة لجمهوره

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه اعتدى عليها لنصف ساعة

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

مصر تؤكد رفضها الكامل لأعمال الترويع والترهيب والعقاب الجماعي للمواطنين الفلسطينيين

هز الوسط الفني.. نجم شهير يتخلص من حياته ويترك رسالة

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

ترشيحاتنا

أعمال الحج .. علي جمعة يكشف عن أسرار يوم التروية

مين مسيطر في البيت؟.. عزة مصطفى توجه سؤالا مفاجئا لـ محمد رياض

فرنسا.. 4 أشخاص في حالة حرجة بعد انفجار بوسط باريس

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود بالدوري والقناة الناقلة

الحق اشتري | شعبة الذهب تفجر مفاجأة جديدة قبل عيد الأضحى

سقوط مدو لـ كييف.. طيار أوكراني يفجر مفاجآت صادمة عن الهجوم المضاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول الرئيس السيسي لفرنسا للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد

أولاد الفنانين يخطفون الأنظار | نجل كريم عبد العزيز وابنة تامر أمين حديث السوشيال ميديا ..شاهد

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

فيديو

مش شيخ جامع .. زوجة خالد يوسف تعلق على علاقاته النسائية|فيديو جراف

فتوى الهلالي على الهواء | يجوز الأضحية بالفراخ .. فيديو جراف

مفاجأة سارة تنتظر الجنيه.. ماذا يحدث في اجتماع المركزي المقبل؟

تطورات فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. المصور والناشر طلع قريبها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ