أيمن عبد الوهاب: أبطال الأولمبياد الخاص حققوا إنجازات مبهرة في برلين

عبر المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن سعادته الشديدة بما حققه لاعبو الأولمبياد الخاص من إنجازات مبهرة مع توالي أيام الألعاب العالمية المقامة حاليا بالعاصمة برلين وتشهد مشاركة لاعبين من 190 دولة يتنافسون في 26 رياضة أولمبية وتشارك برامج المنطقة في 20 رياضة منها.

وأشاد بالمستويات الفنية العالية التي ظهر على اللاعبون والتي تكشف مدى ما حصلوا عليه من تدريبات وانه لمس المجهود الضخم والجبار الذى بذل معهم من قبل المدربين والأجهزة الفنية وكذلك مجالس إدارات البرامج ، وأنه في كل العاب يلمس هذا التطوير ويتمنى مواصلة حصول اللاعبين على الجرعات التدريبية التي تمكنهم من المشاركة في المنافسات وهم في كاملة لياقتهم البدنية والنفسية ، وأنه حرص على الاتصال برؤساء وفود الدول العربية المشاركة وطلب منهم نقل تحياته للاعبين سواء من حقق ميدالية أو من في سبيله الى تحقيق ميدالية في الأيام القادمة من الألعاب ، أو من لم يحقق ن لان الفوائد التي يحصل عليها الجميع من خلال المشاركة كبيرة وقد تفوق في مجملها الفوز بالميدالية ن رغم أن تحقق الميدالية علامة مهمة على ما يحصل عليه اللاعب من تدريب واهتمام على مختلف الأصعدةلقاءات مع وزراء الرياضة والشباب والعرب

وكان الرئيس الإقليمي قد حرص عقب انتهاء مراسم افتتاح الألعاب التي شهدها الاستاد الأوليمبي على لقاء كل وزراء الشباب والرياضة العرب وكذلك وزراء التربية والتعليم وسفراء الدول العربية من منطلق حرصه على بحث السبل معهم من أجل النهوض بذوي الإعاقة الفكرية، وأنشطة الاولمبياد الخاص ، خاصة وان عددهم يصل وفق إحصاءات الأمم المتحدة 12 مليون معاق فكرة وبنسبة 3 % من نسبة السكان.

والمنخرطوين في أنشطة الأولمبياد الخاص في مختلف الدول العربية لا يتناسب مع ضخامة هذا العدد، ومن هنا جاءه حرصه على اللقاء بهم ، واخبارهم بأن الأولمبياد الخاص الدولي وبالتنسيق من الأجهزة المعنية في كل دولة سوف يسعون لتقديم كل دعم ممكن لإحداث طفرة فيما يقدم لهم ، وانه شديد التفاؤل بالمستقبل لما يلمسه من اهتمام خاصة وأن جميع الوزراء الذى شارك في الألعاب جاءوا ممثلين على الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء في بلادهم ، مما يكشف مدى الاهتمام بذوي الإعاقات الفكرية ، وهو ما يجعله شديد التفاؤل من أن القادم سيكون أفضل.