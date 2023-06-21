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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يعلن تفاصيل الحزمة الـ 11 من العقوبات ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وروسيا

قال السفير البولندي لدى الاتحاد الأوروبي أندريه سادوس، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي أدرج 70 شخصا و 30 كيانا قانونيا، بالإضافة إلى إمدادات النفط عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب دروجبا وحظر دخول المقطورات الروسية التي تحمل بضائع، في الحزمة الـ11 من العقوبات ضد روسيا.

وأضاف سادوس، أن قائمة العقوبات الجديدة تضم 70 شخصا "مسؤولون عن الترحيل غير القانوني للأطفال"، بالإضافة إلى "أكثر من 30 كيانا اقتصاديا تتحايل على العقوبات، وتدعم الجهود العسكرية الروسية”.

وتابع قائلا: “هناك أيضا مقترحات بولندية على القائمة تتعلق بالتغطية الكاملة للفرع الجنوبي لخط أنابيب النفط “دروجبا” بالعقوبات، وكذلك حظر دخول مقطورات الشحن الروسية".

وكانت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي، أعلنت اليوم الأربعاء، عن اتفاق سفراء الاتحاد الأوروبي على الحزمة الـ11 من العقوبات ضد روسيا.

وكتبت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي، في تغريدة على “تويتر”: “تتضمن الحزمة إجراءات تهدف إلى مواجهة التحايل على العقوبات والقوائم الفردية”.

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ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بحزمة العقوبات، قائلة إنها “ستوجه ضربة أخرى لآلة بوتين الحربية بتشديد قيود التصدير، واستهداف الكيانات الداعمة للكرملين”.

وكتبت فون دير لاين، في تغريدة على “تويتر”: “أداتنا لمكافحة التحايل ستمنع روسيا من وضع يدها على السلع الخاضعة للعقوبات”.

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