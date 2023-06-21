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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خوفا من الانتقام الروسي.. تحذير عاجل لـ الاتحاد الأوروبي بشأن أصول موسكو

روسيا والاتحاد الأوروبي
روسيا والاتحاد الأوروبي

أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، نقلا عن مصادر غربية، بأن بنوكا كبرى أوصت الاتحاد الأوروبي بعدم التصرف بأصول روسيا المجمدة خوفا من انتقام موسكو.

وأوضحت “بلومبرج”، أن الاتحاد الأوروبي لم يجد أساسا قانونيا لاستخدام الأصول الروسية المجمدة.

وأعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن اتفاق سفراء الاتحاد الأوروبي على الحزمة الـ11 من العقوبات ضد روسيا.

وكتبت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي، في تغريدة على “تويتر”: “تتضمن الحزمة إجراءات تهدف إلى مواجهة التحايل على العقوبات والقوائم الفردية”.

الاتحاد الأوروبي يفرض الحزمة الـ11 من العقوبات ضد روسيا

فون دير لاين: أوكرانيا ستصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي بلا شك

ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بحزمة العقوبات، قائلة إنها “ستوجه ضربة أخرى لآلة بوتين الحربية بتشديد قيود التصدير، واستهداف الكيانات الداعمة للكرملين”.

وكتبت فون دير لاين، في تغريدة على “تويتر”: “أداتنا لمكافحة التحايل ستمنع روسيا من وضع يدها على السلع الخاضعة للعقوبات”.

موسكو الاتحاد الأوروبي روسيا

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