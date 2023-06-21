الاتحاد الأوروبي يفرض الحزمة الـ11 من العقوبات ضد روسيا

أعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن اتفاق سفراء الاتحاد الأوروبي على الحزمة الـ11 من العقوبات ضد روسيا.

وكتبت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي، في تغريدة على “تويتر”: “تتضمن الحزمة إجراءات تهدف إلى مواجهة التحايل على العقوبات والقوائم الفردية”.

ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بحزمة العقوبات، قائلة إنها “ستوجه ضربة أخرى لآلة بوتين الحربية بتشديد قيود التصدير، واستهداف الكيانات الداعمة للكرملين”.

وكتبت فون دير لاين، في تغريدة على “تويتر”: “أداتنا لمكافحة التحايل ستمنع روسيا من وضع يدها على السلع الخاضعة للعقوبات”.