عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

100 مليار دولار.. قادة العالم يتعهدون بدعم العمل المناخي بقمة كوب 28

كوب 28
كوب 28

يمثل التغير المناخي جرس إنذار لكل دول العالم ويدفع إلى ضرورة الارتقاء إلى مستوى المسئولية العالمية والتحرك بشكل عملى، وفقا لخريطة طريق محددة الأهداف والآليات، لتقليل درجة حرارة الأرض وتبني استراتيجية التوسع فى الطاقة النظيفة، وهو ما يعكس أهمية قمة مؤتمر المناخ القادمة cop 28 “كوب 28” كمرحلة فارقة فى مسار المواجهة العالمية للتغيرات المناخية.

أكد 13 من قادة العالم ضرورة التعاون لدعم العمل المناخي بما يحقق تطلعات الدول لخفض الانبعاثات ومواجهة أثار تغير المناخ ضمن إطار الاستعدادات لعقد قمة كوب 28 "cop 28" في الإمارات، نهاية نوفمبر المقبل.

الإمارات تدعم "التغير المناخي" في ميلانو: يقود إلى نمو اقتصادي قوي
كوب 28

تفاقم مخاطر المناخ

أشار بيان مشترك عن القادة إلى أن العالم يحتاج إلى نظام يعالج بشكل أفضل احتياجات التنمية ونقاط الضعف، التي تفاقمت بفعل مخاطر المناخ، والتي تزيد من ضعف قدرة البلدان في القضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

وقال بيان القادة الـ13: "تسببت صدمات متعددة ومتداخلة في إنهاك قدرة البلدان على معالجة الجوع والفقر والتفاوت بين الناس، وبناء القدرة على الصمود، والاستثمار في المستقبل، وشكّلت مخاطر الديون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل عقبة كبرى تحول دون تعافيها اقتصاديًا وتعوق قدرتها على تنفيذ استثمارات طويلة الأجل".

txt

مندوب الإمارات لدى وكالة الطاقة المتجددة: نتطلع في "كوب 28" لاستكمال نجاح مصر خلال "كوب 27"

txt

خطوة صغيرة تحول مذاق كوب الشاي بلبن لألذ طعم.. تفاصيل

وأضاف البيان: "في السنوات الـ3 الأخيرة، انزلق بنحو 120 مليون شخص إلى براثن الفقر، وما نزال بعيدين عن تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030"، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان.

صدر البيان المشترك عن كل من رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي، ورئيس البرازيل لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، ومستشار ألمانيا أولاف شولتز.

كما شارك في البيان رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، ورئيس كينيا وليام روتو، رئيس السنغال ماكي سال، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس الإمارات محمد بن زايد، ورئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، ورئيس الولايات المتحدة جو بايدن.

الإمارات تطلق شعار مؤتمر الأطراف "COP28".. إلى ماذا يرمز؟ | سكاي نيوز عربية
كوب 28

انتقال دول العالم للحياد الكربوني

أوضح بيان القادة المشترك أن تغير المناخ سيؤدي إلى كوارث أكبر حجمًا وأكثر تواترًا، كما سيؤثّر بشكل غير متناسب لدى السكان الأشد فقرًا في مختلف أنحاء العالَـم.

ودعا إلى حاجة النظام لدعم انتقال دول العالم إلى الحياد الكربوني وتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، بما يمثّل فرصة سانحة للنمو الاقتصادي العالمي المستدام، مؤكدًا أن التحولات البيئية العادلة التي لا تستثني أحدًا قد تشكّل قوة كبيرة للتخفيف من حدّة الفقر ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وأشار البيان إلى أن تحقيق ذلك يتطلب استثمارات طويلة الأجل في كل مكان لضمان تمكين كل الدول من اغتنام الفرصة، والحاجة أيضًا إلى نماذج اقتصادية جديدة تدرك القيمة الهائلة الكامنة في الطبيعة للبشرية.

وشدّد بيان القادة المشترك على أن الحدّ من الفقر وحماية الكوكب هدفان متقاربان، يتعين التركيز عليهما من خلال التحولات العادلة والشاملة لضمان تمكين الفقراء من جني الفوائد، بدلًا من تحمّل التكلفة على نحو غير متناسب.

وأكد موقّعو البيان المشترك أن البلدان تحتاج إلى اتّباع مسارات انتقالية متنوعة تتماشى مع هدف اتفاقية باريس المتمثل في الحدّ من ارتفاع درجات الحرارة العالمية بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، اعتمادًا على ظروفها الوطنية، مشيرين إلى أنه لن يكون هناك انتقال إذا لم يكن هناك تضامن أو فرص اقتصادية أو نمو مستدام.

COP 28".. ملتقى قادة العالم للتصدي لتحديات المناخ
كوب 28

التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة

قال البيان المشترك: "نحن قادة الاقتصادات المتنوعة من كل ركن من أركان العالم، مصممون على صياغة إجماع عالمي جديد، سنستغل قمة باريس من أجل ميثاق تمويل عالمي جديد يومي 22 و 23 يونيو الجاري بصفتها لحظة سياسية حاسمة لاستعادة مكاسب التنمية المفقودة في السنوات الأخيرة وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة".

وأضاف: "نحن واضحون بشأن إستراتيجيتنا، ينبغي الوفاء بالتزامات التنمية والمناخ، ندرك أننا بحاجة إلى الاستفادة من جميع مصادر التمويل، بما في ذلك المساعدة الإنمائية الرسمية والموارد المحلية والاستثمارات الخاصة".

txt

صحيفة الاتحاد الإماراتية: «كوب 28» محطة تحول كبيرة في العمل المناخي

txt

إزالة 28 حالة تعد بالبناء المخالف بمركزي بني مزار وملوي في المنيا

أكد المشاركون في البيان أن تحقيق التوافق يبدأ بتنفيذ بالالتزامات المالية الحالية، من خلال تحقيق أهداف التمويل الجماعي للمناخ في عام 2023، وتحقيق الطموح العالمي الإجمالي البالغ 100 مليار دولار من الإسهامات الطوعية للبلدان الأكثر احتياجًا.

وأشاروا إلى أنه لا ينبغي لأيّ بلد أن ينتظر سنوات من أجل تخفيف عبء الديون، فهناك حاجة إلى تعاون أكبر وفي الوقت المناسب بشأن الديون، لكل من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

ودعا موقّعو البيان مصارف التنمية لاتخاذ خطوات مسؤولة للقيام بالمزيد مع الموارد الحالية ولزيادة القدرة التمويلية وتعبئة رأس المال الخاص، بناءً على أهداف وإستراتيجيات واضحة فيما يتعلق بمساهمة التمويل الخاص وتعبئة الموارد المحلية.

تحذير أمميّ من خطر تجاوز احترار الأرض عتبة 1.5 درجة خلال 5 سنوات
كوب 28

زيادة تدفقات رأس المال

شدد قادة العالم على أن عملهم يركّز على التضامن والعمل الجماعي، لتقليل التحديات التي تواجه البلدان النامية، إذ سيواصلون الضغط من أجل إحراز تقدّم، والاستفادة من الأحداث المهمة الأخرى، بما في ذلك قمم مجموعة العشرين في الهند والبرازيل، وقمة أهداف التنمية المستدامة ومؤتمرات الأطراف، بدءًا من قمة المناخ كوب 28 في الإمارات هذا العام.

وأشاروا إلى أنهم، في جميع الأعمال والمفاوضات الدولية القادمة، سيعملون على تعزيز الإجراءات الملموسة التي تفي بوعد أهداف التنمية المستدامة، من أجل ازدهار شعوب العالم.

وأكدوا أن زيادة المرونة من خلال مجموعة شاملة من الأدوات المالية تعدّ أولوية، إذ هناك حاجة إلى شبكة أمان عالمية أقوى، تستند إلى نُهُج مرتبة مسبقًا، للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، لا سيما عند وقوع الكوارث.

وأشاروا إلى أن تحقيق الأهداف الإنمائية، بما في ذلك التخفيف من آثار تغير المناخ، يعتمد على زيادة تدفقات رأس المال الخاص، وهو ما يتطلب تعبئة معززة للقطاع الخاص بموارده المالية وقوّته المبتكرة، على النحو الذي يعززه ميثاق مجموعة العشرين مع أفريقيا.

كما يتطلب ذلك تحسين بيئة الأعمال، وتنفيذ معايير مشتركة وبناء القدرات الكافية، وتقليل المخاطر المتوقعة، كما هو الحال في أسواق الصرف الأجنبي والائتمان، وقد يتطلب ذلك دعمًا عامًا، بالإضافة إلى مشاركة بيانات موثوقة، وأكدوا أن النظام الجديد يحتاج إلى خفض تكلفة رأس المال من أجل التنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال التحول الأخضر في الاقتصادات النامية والناشئة.

كوب 28 قمة كوب 28 تغير المناخ cop 28 الحياد الكربوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات يوجّه رسالة مهمة لجمهوره

دا كلام زبالة | سيدة الفستان الأزرق : مكسوفة أنزل الشارع

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

بعد رحيلة .. أكرم توفيق يوجه رسالة مؤثرة للمعلق رؤوف خليف

بعد إلغاء الفاتورة .. تعرف على أسعار باقات التليفون الأرضي

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي

الجاني مش صاحبه.. مفاجأة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

رسميا .. شوبير يعلن عن أولى صفقات نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

مندوب الإمارات لدى وكالة الطاقة المتجددة: نتطلع في "كوب 28" لاستكمال نجاح مصر خلال "كوب 27"

صحيفة الاتحاد الإماراتية: «كوب 28» محطة تحول كبيرة في العمل المناخي

رئيس "كوب 28" يبحث إيجاد حلول لتحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي

ترشيحاتنا

تطورات جديدة في قضية تسريب وثائق البنتاجون

تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 22-6-2023

دعاء يوم التروية للميت .. احرص عليه

الأرصاد تحذر من بعض التقلبات الجوية المتمثلة في موجات شديدة الحرارة|فيديو

أوكرانيا تستعيد ثلاثة أسرى سلمتهم روسيا للمجر

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تفاصيل لقاء السيسي برئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحامل.. تعرف على فوائد حمض الفوليك

المعرض التشكيلي «الحب في يونيو».. إهداء للرئيس السيسي من الفنانة وفاء ياديس|صور

للرجال.. ماذا تفعل الكبدة للعلاقة الزوجية؟

النتيجة تصدم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الكوارع؟

فيديو

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

رفض يسلم التكييفات.. الحجز على فيلا محمد رمضان بـ6 أكتوبر والفنان يتظلم

خدوده السبب .. قصة شهرة الطفل يزن فاذر ابو شنب |فيديوجراف

يحدث في المدينة المنورة.. استقبال مؤثر للحجاج المصريين بنشيد «طلع البدر علينا»|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ